MD-SKI-Schüler bei Langlauf-Rollerbewerben ganz stark

Beim Massenstart der österreichischen Meisterschaften wurde Mika Vermeulen seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 20 Sekunden Vorsprung auf Brandner durch. Das Podest komplettierte Benjamin Moser auf Platz drei. Bei den Damen triumphierte wie bereits am Vortag Österreichs Langlauf-Aushängeschild Stadlober. Die Salzburgerin setzte sich souverän gegen Magdalena Engelhardt durch.

Auch die Talente der MD Ski Lilienfeld hatten ein starkes Wochenende zu bewältigen. Es kamen die besten Läufer von acht Bundesländer zu den Rennen. Ehemalige MD-Schüler wie Philip Wieser, Simon Schmölz und Andreas Jedinger nahmen erfolgreich an den Rennen teil. Beim Bergrennen auf die Hohe Wand, welches auch als österreichische Bergroller-Meisterschaft Bergroller gewertet wurde, war Linda Stenbacka mit dem fünften Platz ganz weit vorne vertreten.

Gleich am nächsten Tag gingen Linda Stenbacka, Jasmin Kraft, Valentina Demetz, Simon Zillinger und David Zillinger in Maiersdorf an den Start und konnten bei den Österreichischen Meisterschaften und dem Pletzer Resorts Sommer Grand Prix hervorragende Plätze erkämpfen. David Zillinger versäumte in der Klasse Schüler 12 männlich das Podest sehr knapp und wurde Vierter. Richtig Freude mochte nicht aufkommen, enn auf Silber fehlten läppische fünf Sekunden! Ebenfalls Vierter wurde Simon Zillinger in der Klasse Schüler 14 männlich. In der weiblichen Schüler-U-14-Klasse belegte Stenbacka Rang sieben, unmittelbar vor Valentina Demetz sowie Jasmin Kraft (12.).

Als letzte Station des Wochenendes wurde Spital am Semmering besucht. Hier konnte David Zillinger beim im Sprint der Klasse Schüler 12 männlich den fünften Platz holen. Simon Zillinger versäumte bei den Schüler 14 männlich wieder das Podest um fünf Sekunden und wurde erneut Vierter. Bei den Schülern 14 weiblich belegten Demetz, Jasmin und Stenbacka, die schon das dritte Rennen in den Beinen hatte, die Plätze zehn bis zwölf.