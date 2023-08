21. Annaberger Berglauf auf den Tirolerkogel

So wie die letzten Jahre, ist auch heuer ist wieder eine Strecke von neun Kilometern mit einer Höhendifferenz von 657 Metern zu bewältigen. Der Startschuss erfolgt um 10.30 Uhr beim Parkplatz des ehemaligen Pfarrboden (Kehre 1). Nachnennung sind am Lauftag bis 9.45 Uhr beim Annaberger Gemeindeamt noch möglich. Ziel ist so wie immer das Annabergerhaus am Tirolerkogel. Bei der am Gipfelkreuz stattfindenden Siegerehrung kann man den herrlichen Ausblick in die niederöstereichischen und steirischen Berge genießen. Für die drei Erstplatzierten jeder Klasse gibt es anstatt der Pokale einen Topf mit einheimischen Honig. Der und die Zeitschnellsten erhalten zusätzlich jeweils einen Geldpreis in der Höhe von 75 Euro. Und so wie alle Jahre gibt es für alle Aktiven eine tolle Sachpreisverlosung. Als Hauptpreis werden fünf Fahrten mit der Annaberger Zipline verlost, dem Zweiten winken 250 Euro und für den Dritten gibt es auch noch 75 Euro in bar. Die Sachpreisverlosung findet am Gipfelkreuz des Tirolerkogel nach der Siegerehrung statt.

Der Annaberger Berglauf ist heuer bereits der siebente Lauf zum Traisentaler Berglaufcup. Die nächste Veranstalter im dann am 16. September der Kaumberger Arathon der dortigen Union. Bei der Endsiegerehrung des Traisentaler Berglaufcup am 1. Oktober auf der Gemeindealpe in Mitterbach werden auch tolle Sachpreise verlost. Heuer gibt es erstmals eine Wertung des Bergkönigs und der Bergkönigin.