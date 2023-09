Berglauf-Masters-WM: Bronze für die Bezirksläufer auf Madeira

Die Mastersläufer des Bezirks hatten heuer bereits als Team erfolgreich an den österreichischen und NÖ Meisterschaften für die Union St. Pölten teilgenommen. Bei der Berglauf-Masters-WM repräsentierten sie nun erneut den Landeshauptstadt-LEichtathletikklub, obwohl sie eigentlich Galionsfiguren bei ihren Stammvereinen ULC Transfer St. Veit und Union Annaberg sind. Begleitet wurden sie zudem von Maria Felnhofer und Christa Preuer, die nicht nur die atemberaubende Landschaft Madeiras genossen, sondern während des Wettkampf die Aktiven auch enthusiastisch anfeuerten und auch sonst nach Kräften unterstützten.

Karl Felnhofer, Karl Schachinger und Engelbert Hager gingen in der M55 an den Start und hatten natürlich auch als Team genannt. Hannes Blazek versuchte sich in der M60, Oliver Pressler in der M 50 und Manuela Pressler lief in der W50 gleich furios weg. Die Ehefrau des ULC-Präsidenten war es dann auch, die auf der anspruchsvollen Strecke , die über 9,2 Kilometer und etwa 800 Höhenmeter von Ponta do Pargo hinauf auf den Pico da Fonte do Bispo führte, das beste Einzhelergebnis der sechs Bezriksasse erbringen sollte. Mit ihrem fünften Rang klassierte sie sich auf den herausfordernden Pfaden und schmalen Schotterwegen durch malerische Wälder mitten in der Weltklasse.

Die Bezirksasse Karl Schachinger, Karl Felnhofer und Engelbert Hager (v. l.) holten senationell Bronze im Teambewerb der Klasse M55. Foto: ULC Transfer

Keinen Deut schlechter als Manuela Pressler lief der vor ihr gestartete Karl Felnhofer, der somit auch als Erster Bezirksläufer das Ziel sah. Er belegte den sechsten Platz in der Altersklasse M55 und bereitet mit seiner Ausnahmeleistung den Medaillenplatz vor. Karl Schachinger mit dem 22. und Engelbert Hager mit dem 27. Platz sorgten dann für die Senation dank der geschlossenen Mannschaftsleistung. Gemeinsam erreichten sie sensationell den dritten Platz in der Teamwertung und sicherten sich somit die Bronzemedaille. Hannes Blazek beendete das Rennen am 33. Platz in der M60. Und Oliver Pressler, der in der letzten Startgruppe war, erreichte den 20. Platz in der M50.

Am Sonntag, nach dem Lauf, wurde noch immer auf Madeira nicht nur die Bronzemedaille gefeiert, sondern auch Karl Felnhofers 60. Geburtstag in der Hauptstadt Funchal. „Es war eine gebührende Feier für einen bemerkenswerten Sportler und Teamkollegen“, sagt Manuela Pressler.