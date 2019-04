Mit dem größten Team seit langem nahm der ULC Transfer St. Veit am Samstag beim Erich-Racher-Gedenkturnier in St. Pölten teil. Davon starteten acht Athleten das erste Mal für den ULC. 56 Bewerbe wurden von den St. Veiter Sportlern absolviert, dabei gab es 47 persönliche Bestleistungen mit acht Podestplätzen.

„Die herausragendste Leistung erbrachte Sarah Daxböck“, lobt der sportliche Leiter Alfred Janisch ihre Siege in allen drei Mehrkampfdisziplinen (Weitsprung, Vortex und 60-Meter-Sprint) jeweils mit persönlichen Bestleistungen. Besonders streicht Janisch Daxböcks 60-m-Zeit hervor. „8,97 Sekunden ist für ein elfjähriges Mädchen außerordentlich stark!“ Daxböck gewann natürlich auch überlegen die Dreikampfwertung in der WU12.

Den dritten Rang in dieser Klasse belegte gleich bei ihrem ersten Antreten im Mehrkampf Pia Zott (2. Vortex, 5. Weitsprung, 6. 60 Meter). Hanna Weinknecht wurde im Diskuswurf mit einer persönlichen Bestleistung von 27,76 Metern überlegene Siegerin und im Kugelstoßen wurde sie auch noch Dritte. Tristan Hasler verpasste mit 1102 Punkten nur um vier lächerliche Punkte den dritten Rang in seiner Klasse. Außerdem hat er den Vortexbewerb in der MU12 gewonnen.

Der erfreuliche Zustrom beim ULC Transfer St. Veit bringt für Janisch aber auch Sorgen mit sich. „Derzeit stehen für 24 trainierende Leichtahleten und Leichtathletinnen bei uns nur zwei bis maximal drei Trainer zur Verfügung“, startet er daher via NÖN einen Aufruf an die sportinteressierten Gölsentaler mit etwas Freizeit. „Trainer und Betreuer dieser Toptalente zu sein, ist eine sehr interessante Aufgabe mit einer ausgesprochen netten Trainingsgruppe“, buhlt er um Kandidaten.

Zweimal Staffel-Gold und einmal Bronze

Mit 400 aktiven Nachwuchsathleten ist das traditionelle Racher-Gedenkmeeting auf der Union-Sportanlage in St. Pölten mittlerweile der größte Nachwuchs-Leichtathletikevent Österreichs. Doch neben den Klassen U 12 bis U 18 fanden im Rahmen des Meetings auch die NÖ-Langstaffelmeisterschaften statt.

Richard Wagner vom ULC Transfer St. Veit holte sich mit der Staffel Union St. Pölten mit Kevin Wallner und Roli Hinterhofer den Landesmeistertitel über 3x1000 Meter. Wallner, der ein waschechter Gölsentaler ist,, startet auch heuer für die Landeshauptstädter und wird auch von LSVNÖ-Vizepräsident Gottfried Lammerhuber persönlich gecoacht. Verena Kaiser vom ULC konnte bei ihren ersten Antreten bei Landesmeisterschaften gleich die Bronzemedallie holen. Über 3x800 Meter lief sie mit der Staffel Union St.Pölten mit Sonja Inzinger und Camilla Wagner aufs Stockerl.