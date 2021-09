Auch der ULC Transfer St. Veit war bei diesem Großereignis dabei. In Verbindung eines Kurzurlaubs war die ULC-Truppe nach dem olympischen Motto „Dabeisein ist alles“ angereist.

„Das wir mit drei WM-Medaillen im Gepäck wieder nach Hause gefahren sind, ist auch für uns selbst eine Sensation, meinte Rainhart Kram-Aron.

Die drei besten jeder Nation kamen je Klasse automatisch in die Mannschaftswertung. Karl Felnhofer schrammte zwar knapp um eine halbe Minute als Vierter (M 55) an einer Einzelmedaille vorbei, holte aber mit dem österreichischen Team in dieser Klasse Bronze.