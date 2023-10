Ehemaliger Duathlon-Staatsmeister gewinnt Gmoa-Oim-Race in Mitterbach

Beim Gmoa-Oim-Race gilt es auf nur fünf Kilometern über 800 Höhenmeter zu bezwingen, wobei der zweite Kilometer davon fast flach verläuft, was das gesamte Unterfangen nochein wenig extremer macht. „Die verbleibenden vier Kilometer sind deshalb steil, steiler, am steilsten“, weiß auch NÖN-Mitarbeiter Rainhart Kram-Aron, seines Zeichens auch sportlicher Leiter des ULC Transfer St. Veit und M40-Athlet.

Die Läufer der Klasse M40 konnten sich auch vom Start weg ganz vorne festsetzen. Es siegte der mehrfache Kurzdistanz-Duathlon-Staatsmeister Karl Prungraber in der tollen Zeit von 38:18 Minuten vor Lokalmatador Helmut Pesau (Union Annaberg). Der letztjährige Sieger riss 1:25 Minuten Rückstand auf. Dahinter folgte dann gleich Kram-Aron. Bei den Damen erreichte Irene Zerkhold (TV Scheibbs) in 47:42 als erste das Ziel. Auf den Plätzen landeten Helga Köttler (SV Strigl Lunz) und Christina Schleifer (NF Wilhelmsburg). Auch der ULC Transfer St. Veit konnte mit einem kleinen Team wieder schöne Erfolge feiern. Karl Felnhofer gewann klar die Klasse M60, Johann Vrbka wurde sechster. In der AK M50 wurde Karl Gravogl dritter, Wolfgang Koiser holte Platz drei in der Klasse M30.

Das kleine aber feine Team des ULC Transfer St. Veit im Ziel des Gmoa-Oim-Race. Foto: ULC Transfer

Im Anschluss der Siegerehrung des Gemeindealpen-Berglaufs wurde im Terzer-Haus auch gleich die Siegerehrung des diesjährigen Traisentaler Berglaufcups durchgeführt. In die sportliche Wertung kamen alle Aktiven, welche heuer mindestens bei vier Cupbewerben am Start waren. Von den neun Bewerben wurden die besten acht gewertet.

Pesau und Schleifer sind „Bergkönig“ beziehungsweise „Bergkönigin“

Zum ersten Mal wurde heuer auch der „Bergkönig“ und die „Bergkönigin“ gekürt. Dies ist eine sportliche Gesamtwertung für die schnellste Läuferin beziehungsweise den schnellsten Läufer von allen Bergläufen des Traisentaler Berglaufcups. Auch für diese Punktwertung wurden jeweils die besten acht Resultate herangezogen. Zum Gewinnen gab es für „Bergkönig“ und „Bergkönigin“ jeweils150 Euro (gesponsert von Transfer Personalmanagement) und eine tolle Trophäe. Bei den Herren konnte Helmut Pesau diese erringen, bei den Damen ging der Sieg an Christina Schleifer von den Naturfreunden Wilhelmburg.

Helmut Pesau (Union Annaberg) und Christina Schleifer (NF Wilhelmsburg) sind die diesjährigen Gesamtsieger des Traisentaler Berglaufcups. Foto: Union Annaberg

Anschließend wurden wertvolle Sachpreise (18 Gutscheine á 75 Euro) an die „fleißigsten“ Teilnehmer des Cups verlost. Heuer schaffte es mit Christina Schleifer eine Läuferin alle neun Bewerbe zu bestreiten, zudem standen Wolfgang Koiser, Michael Fürst, Alexander Zeuner, Karl Gravogl und Leo Wagner fünf Männer immer am Start.