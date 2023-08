Eisl und Gastecker siegen erstmals am Tirolerkogel

Rechtzeitig zum Start des Annaberger Berglaufs bewölkte sich am Samstag der Himmel über Annaberg und somit waren es für die fast 60 Teilnehmer, die sich der Herausforderung auf einem der schwierigsten Anstiege der Voralpen stellten, halbwegs angenehme Lauftemperaturen. „Die von vielen befürchtete Hitzeschlacht fiel aus“, war Union-Obmann Karl Schachinger glücklich, auch wenn wohl noch in der Früh einige deshalb einen Start nicht in Betracht zogen.

Der Lauf hinauf zum Gipfelkreuz es Tirolerkogels zählte auch heuer wieder zum österreichischen Berglaufcup und zum Traisentaler Berglaufcup natürlich sowieso. Deshalb war das Starterfeld auch mit einigen Hochkarätern bestückt und sowohl bei den Herren als auch den Damen gab es neue Siegergesichter in der Gesamtwertung.

Bei den Herren konnte der Salzburger Wolfgang Eisl mit einer Zeit von 45:11 Minuten erstmals den Gesamtsieg am Tirolerkogel feiern. „Im Jahr 2020 musste ich mich noch mit einer Zeit von 43:59 mit dem dritten Gesamtplatz zufriedengeben, umso mehr freut mich diesmal der souveräne Sieg“, jubelte er. Der Streckenrekord w heuer freilich außer Reichweite, zu groß war noch immer die Hitze, die über dem Land lag.

Wolfgang Eisl kurz vor dem Ziel, dem Gipfel des Tirolerkogels, welchen der Salzburger diesmal als Erster erreichte. Foto: Union Annaberg

Auf Platz zwei kam mit Helmut Pesau der Obmann-Stellvertreter der Union Annaberg mit einer Zeit von 47:49 ins Ziel. Auch er hat schon eine schnellere Zeit auf seinem Hausberg stehen. „Angesichts der Umstände bin ich aber zufrieden“, lachte er. Auch der dritte Platz mit Michael Fürst ging an einen Bezirksläufer. Der Athlet von der Sportunion Kaumberg bewältigte in der Zeit von 49:13 den Berg. Die Zeitabstände signalisieren auch, wie schwer der Lauf heuer wieder war.

Helmut Pesau war nicht nur der schnellste Bezirksläufer sondern als Gesamtzweiter auch schnellster M45-Läufer. Und dies trotz Doppelbelastung, denn als Obmann-Stellvertreter der Union Annaberg half Pesau auch tatkräftig bei der Organisation des Rennens mit. Foto: Union Annaberg

Bei den Damen gab es mit Sabine Gastecker vom HSV Melk mit einer Zeit von 1:01:40 Stunden ebenfalls eine neue Gesamtsiegerin. Diese durfte sich nicht nur wegen dem sportlichen Erfolg jubel, sondern sie hatte auch bei der Ziehung der Sachpreise unter allen Teilnehmern großes Glück und gewann den zweiten Hauptpreis. Obmann Schachinger überreichte 250 Euro.

Klassensieger aus dem Lilienfelder Bezirk feierten Helmut Pesau (M45), der Innermanzinger Josef Ofner für die NF St. Veit/Gölsen (M65) und Josef Ratteneder von ASKÖ Hainfeld (M75).

Auch heuer gab es nach der Siegerehrung wieder eine große Sachpreisverlosung. Die Gewinner der Hauptpreise waren: Monika Stadler von Egger Läuft/LC Kapelln, die sich über fünf Fahrten mit der Zipline freuen darf, sowie Sabine Gastecker, welche 250 Euro in bar mitnahm und Jelina Winkler, die sich über eine Eismaschine freuen durfte. Die Männer gingen diesmal bei der Ziehung kurioserweise allesamt leer aus, obwohl doch deutlich mehr von ihnen am Start waren.

Sachpreisverlosung mit Helmut Pesau, Monika Stadler, Sabine Gastecker, Jelina Winkler und Karl Schachinger (v. l.). Foto: Union Annaberg

Obmann Schachinger bedankte sich ausdrücklich bei allen Grundbesitzern, Sponsoren und Helfern. „Ohne sie wäre das tolle Event nicht möglich gewesen!“

Der Annaberger Berglauf war heuer bereits der siebente Lauf zum Traisentaler Berglaufcup. Beim Kampf um den Titel des Bergkönigs/dder Berkönigin konnte wegen des Fehlens von Richard Wagner (ULC Transfer St.veit) der Annaberger Helmut Pesau heuer erstmals die Führung der Gesamtwertung übernehmen. Hier ist noch mit einem spannenden Duell bei den restlichen drei Läufen zu rechnen. Diese sind am 16. September der Kaumberger Arathon, am 23. September der Kleinzeller Berglauf und am 1. Oktober als große Schlussveranstaltung der Gemeindealpe Berglauf in Mitterbach.