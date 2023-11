Felnhofer feiert Klassensieg beim Lauf ums Loosdorfer Gipfelkreuz

Pünktlich zum Start um 10.30 Uhr hatte sich beim Lauf ums Loosdorfer Gipfelkreuz die Sonne durch den Nebel gekämpft und auf die 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer warteten beste Laufbedingungen. Es ging über 5,5 Kilometer, darunter etwas Asphalt, vor allem aber Forst- und Wanderwege.

Bei den Männern wie bei den Frauen war es ein spannender Kampf um den Sieg. Bis zum höchsten Anstieg führte Thomas Gastecker vom HSV Melk das Feld an, dann setzte sich aber Roland Hinterhofer vom LC Kapelln an die Spitze – und gab die Führung nicht mehr aus der Hand. „Die Kollegen vom HSV Melk haben mir ein schönes Tempo vorgegeben“, erzählt Hinterhofer. „Bergab habe ich dann aber meine Stärken ausspielen können.“ Hinterhofer finishte in 23:38 Minuten und damit 19 Sekunden vor Gastecker. Vom ULC Transfer St. Veit waren Karl Felnhofer und Hannes Blazek (beide M60) mit dabei. Felnhofer siegte klar in seiner Klasse und wurde dazu Gesamtdritter, Blazek belegte den siebenten Platz.

Zudem fanden am Wochenende in Klosterneuburg die NÖ Landesmeisterschaften im 10.000-m-Lauf auf der Bahn statt. Für den ULC Transfer St. Veit feierten Johann Vrbka und Hannes Blazek Premiere bei einem Bahnrennen. Dabei konnten sie die Plätze fünf beziehungsweise sechs in der Klasse M60 erlaufen. „Es war zwar hart, aber eine interessante Erfahrung“, meinte Vrbka, der sich gegen seinen Teamkollegen durchsetzen hatte können, nach dem Lauf.