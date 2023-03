Felnhofer: Mit riesiger Schnittwunde zum Sieg

Werbung

Karl Felnhofer, der erst heuer in die Altersklasse M60 aufgestiegen ist, zählt zu den stärksten Mastersläufern Österreichs. Heuer möchte er aber so viele Titel wie möglich nach Hause laufen. „Ich habe in dieser Klasse den Vorteil der Jugend, den ich unbedingt nützen möchte“, meinte er zu Jahresbeginn scherzend. So hatte sich der St. Veiter vom ULC Transfer schon vor einigen Wochen für diese Titelkämpfe in Kärnten angemeldet und auch gut vorbereitet.

Arbeitsunfall schien Felnhofers Pläne zu durchkreuzen

Am Samstag Vormittag hat sich Felnhofer dann aber beim Holz schneiden mit der Motorsäge in den Oberschenkel geschnitten und musste im Krankenhaus genäht werden. Trotzdem nahm er am Nachmittag die Reise nach Kärnten auf sich und es sollte sich lohnen. „Ich hatte keine Schmerzen und habe mir gedacht, ich versuche es einfach.“ Am Ende lief der mehrfache Masterschampion über diverse Distanzen als Erster seiner Altersklasse ins Ziel. Im Sommer möchte er nun auch bei der Berglauf-Master-EM in der Schweiz und im September bei der Berglauf-Masters-WM auf Madeira starten.

Gar nicht geplant war der Start von Manuela Pressler

Anders als Felnhofer hatte Manuela Pressler überhaupt keinen generalstabsmäßigen Plan für diese Meisterschaften. „Um ehrlich zu sein, hatte ich bis Donnerstag gar nicht an einen Start gedacht“, erzählt sie. Ein Anruf von Gottfried Lammerhuber änderte das. Er hat angefragt, ob sie sich eventuell am Sonntag vor Ort noch nachmelden könne, um das St. Pöltner Damenteam zu komplettieren. „Als Gottfried mir erzählt hat, dass eine starke Läuferin krankheitsbedingt absagen musste, war es dann meine Aufgabe, Manuel zu überzeugen, dass sie startet“, lacht Ehemann und ULC-Transfer-Boss Oliver Pressler. Und so reisten Felnhofer sowie Manuela und Oliver Pressler (als Betreuer und am Steuer) am Samstag nach Kärnten, um am Sonntag gut ausgeschlafen an den Start zu gehen.

Mit Spikes auf dem Wiesenfeld

Nach ausgiebigem Frühstück begaben sich die St. Veiter zum Truppenübungsplatz in Gainach, um die Strecke bei Sonnenschein und idealen Temperaturen um die 10 Grad zu besichtigen. Die Streckenführung verlief über zwei große Runden zu je 1900 Metern und anschließend zwei kleinen Runden zu je 600 Metern, also in Summe fünf Kilometer über Wiesenfelder mit zwei längeren nicht besonders steilen Anstiegen. „Da die Wiesen sehr tief und teilweise nass waren, haben wir uns für Spikeschuhe entschieden und das war genau die richtige Wahl“, erzählt Manuela Pressler.

Zweimal Gold, Silber und Bronze für Felnhofer und Pressler

Die Damen starteten exakt eine Minute vor den Masters-Herren ab AK50. Bei den Damen kam es zu einem spannenden Zweikampf zwischen Lena Millonig (ULC Riverside Mödling) und Sandrina Illes, Presslers St. Pöltner Teamkollegin, an der Spitze. Millonig konnte sich am Ende gegen die Duathlon-Spezialistin doch etwas absetzen und die EM-Teilnehmerin holte sich den Staatsmeistertitel im Crosslauf. Felnhofer setzte sich bei den Herren Masters an die Spitze des Feldes und kam als Gesamt-Dritter ins Ziel und konnte seine Altersklasse souverän gewinnen, holte den österreichischen Meistertitel M60 für die Union St. Pölten. Pressler wurde nach verhaltenem Start immer schneller und überholte Läuferin um Läuferin. Im Ziel fehlten ihr gerade noch acht Sekunden zum Meistertitel in der W50. Sie holte sich aber souverän die Silbermedaille. Und die Sensation gab's in der Staffel. Gemeinsam mit den starken St. Pöltner Läuferinnen Illes und Sonja Inzinger gab es den ersten Staatsmeistertitel im Crosslauf der Damenmannschaft für die Union St. Pölten. Oliver Pressler konnte Lammerhuber freudig informieren: „Mission erfüllt!“