Halbmarathon-Silber für das St. Veiter Team

Am Sonntag fanden in Mistelbach die NÖ Meisterschaften im Halbmarathon statt. Bei den Herren war Christian Steinhammer ein Klasse für sich. Der 33-Jährige von Riverside Mödling siegte bei sehr windigen Bedingungen in 1:10:31 Stunden. Bei den Damen distanzierte Sandra Schauer die Zweitplatzierte gleich um über zehn Minuten.

Die restlichen Starter des ULC und Fremuth-s Lebensgefährte martin Anderl (r.) liefen in Mistelbach zwar ebenfalls stark, doch für Medaillen reichte es diesmal nicht. Foto: Foto privat

Aber auch der ULC Transfer St. Veit war wieder mit einer erfolgreichen Mannschaft am Start. Die erst seit kurzem für den ULC laufende Martina Fremuth holte gleich beim ersten Lauf für den neuen Verein Gold in ihrer Klasse W55. „Aufmerksam geworden auf unseren Verein ist sie über Christian Lackinger, den sie gut kennt“, erzählt der sportliche Leiter des ULC, Rainhart Kram-Aron.

Bei den Herren (M60) gab es nach einer starken Leistung Bronze für Johann Vrbka. Als stärkster ULC-Läufer kam Richard Wagner auf den elften Gesamtrang und holte Silber in der Klasse M50. „Und das, obwohl er das Rennen nur als Trainingslauf für die Marathonvorbereitung absolvierte und sicher noch Reserven hatte“, weiß Kram-Aron, der selbst für eine weitere Bronzemedaille in der Klasse M45 sorgte.

Durch diese kompakte Mannschaftsleistung holte der ULC gemeinsam mit seinem Partnerverein Union St. Pölten, für den der St. Veiter Kevin Wallner startet, Richard Wagner und Rainhart Kram-Aron Silber hinter ULC Klosterneuburg und vor LC Just4fun.