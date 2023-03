Laufsport/Leichtathletik Kevin Wallner ist Halbmarathon-Landesmeister

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Kevin Wallner stürmt in Graz zu seinem ersten NÖ-Titel im Halbmarathon. Foto: ULC Transfer, ULC Transfer

N ach den Werfern am Samstag in Amstetten waren am Sonntag die Langstreckenläufer der Sportunion St. Pölten beim Halbmarathon in Graz im Einsatz. Dabei hatten extrem viele Niederösterreicher genannt, wurde doch auch der NÖ Landesmeister ermittelt. Allein die Union St. Pölten und sein Partnerverein ULC Transfer St. Veit stellten 14 Athleten.