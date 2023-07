Mucki 2023: Läufer und Biker bei Rennen auf die Bergikone vereint

Die rund 6,4 Kilometer lange Forststraße vom Almgasthaus Billensteiner hinauf zur Traisnerhütte auf der Hinteralm bewältigte bei den Radlern Mario Fingerlos vom URC Mariazell in 25:41 Minuten mit Tagesbestzeit. Schnellste Dame am Rad war Tamara Pirkfellner, vom Team Hinteralm, in der Zeit von 43:36.

Lauf war „Familybusiness“ der Wrzaczeks

Bei den Läufern konnte sich UTTB-Athlet Stefan Wrzaczek mit 34:06 Minuten den Tagessieg sichern. Nicole Wrzaczek-Hover, ebenfalls vom UTTB, lief mit 45:10 die schnellste Zeit bei den Damen. Auch der 12-jährige Maximilian Höhn beeindruckte mit der drittschnellsten Laufzeit von 36:20. Gemeinsam mit seinem Vater Christian Höhn wurde er außerdem für die weite Anreise aus Abu Dhabi geehrt. „Wir wollten ohnehin wieder einmal die alte Heimat besuchen, da kam der Lauf gerade recht“, lacht Vater Christian. Und hervorzuheben ist auch die Leistung von Hans Vrbka. Der Oldie des Veranstalterklubs ist nach längerer Verletzungspause endlich wieder zurück ist und hat gleich wieder seine Klasse M60 souverän gewonnen. In der M50 siegte Karl Schachinger, Obmann der Union Annaberg, vor ULC-Präsident Oliver Pressler und Karl Gravogl.

Michael Renner mit Christian Höhn und dessen Sohn Max. Der 12-Jährige sorgte für die drittbeste Laufzeit auf den Muckenkogl. Besonders geehrt wurden die beiden aber, weil sie aus Abu Dhabi angereist kamen. Foto: ULC Transfer

M60-Sieger Hans Vrbka (Mitte) mit Franz Eidherr (2.) und Gerhard Loskot (3.). Foto: ULC Transfer

Die Klasse M 50 gewann Union-Annaberg-Obmann Karl Schachinger vor ULC-Transfer-Präsi Oliver Pressler (.) und Karl Gravogl, ebenfalls vom Veranstalterklub. Foto: ULC Transfer

URC Mariazell räumt bei den Bikern ab

Das Mountainbikerennen zählt zum Mucki-Alpenteam-Cup. Die Teamwertung holte sich das Team vom URC Mariazell mit der tollen Zeit von 2:00:27 Sekunden Stunden, vor dem Team Iso-Tech-Renner und dem Team Klimatik Cafe Pub ZeitWeis I.

Die schnellsten Radteams. Es siegte URC Mariazell (Mitte) vor Iso-Tech-Renner (l.) und Klimatik Cafe Pub ZeitWeis I. Foto: ULC Transfer

ULC Transfer und RC Cafe Zeitweis mit den eifrigsten Mitgliedern

Nach einer kurzen Pause auf der Sonnenterrasse der Traisnerhütte fand die Siegerehrung im Almgasthaus Billensteiner statt. Die meisten Teilnehmer stellte, man muss es ja kaum noch erwähnen, vor allem bei einem selbst organisierten Rennen, der ULC Transfer St. Veit mit 15 Startern vor dem Radclub Cafe Zeitweis mit ebenfalls sehr beachtlichen 12 Startern. Die Veranstalter bedanken sich bei allen Sponsoren für die wertvolle Unterstützung und bei der Forstverwaltung des Stifts Lilienfeld für die erneute Freigabe der Strecke. Auch Vizebürgermeister Christian Buxhofer bedankte ich bei den Grundeigentümern, der Bergrettung Lilienfeld, der Zeitnehmung Fipe und allen Helfern.

Die teilnehmerstärkste Laufsportgruppe stellte wieder einmal der ULC Transfer St. Veit. Foto: ULC Transfer