Schram beim Schneebergtrail Dritte

Am Samstag fand in Puchberg der 26. Schneeberglauf statt, im Zuge dessen diesmal auch die NÖ Landesmeisterschaften im Berglauf ausgetragen wurden. Die Strecke führte vom Bahnhof Puchberg über ein kurzes Stück Asphalt, dann eine Schotterstraße und ab der Mittelstation über Steige mit abwechselnd Waldböden, Fels und Geröllhalden bis zum Ziel. Schnellster vom ULC Transfer St. Veit war Christian Lackinger, der die anspruchsvolle Strecke in 1:13:20 Stunden bewältigen konnte. Michael Posch holte in seiner Klasse (M40) die Silbermedaille.

Schram und Woracek beim Schneebergtrail

Für die einzige ULC-Frau war der Bewerb aber zu wenig fordernd. Patrizia Schram machte sich daher bereits eine Stunde früher auf den Weg, um den Schneebergtrail zu absolvieren. Der führte über 31,5 Kilometer mit 2060 Höhenmetern. Schram kam als gesamt Dreißigste von 116 Gestarteten ins Ziel und als viertbeste Frau. In ihrer Altersklasse (AK) schaffte sie in der tollen Zeit von 4:35,03 Stunden sogar den Sprung aufs Podest.

„Das war ein Megaerlebnis und wunderschön, aber auch anstrengend. Vor allem der steile Fadensteig war sehr herausfordernd. Aber die Veranstaltung war super organisiert und da kann man nur sagen 'leider geil'!“ Mit hängender Zunge sah auch Lebensgefährte Florian Woracek bei seinem ersten Traillauf das Ziel.