St. Veiter Straßenlauf mit Österreichs Toptalent

Werbung

Der 18-jährige Neudörfler Emil Bezecny (Leichtathletik Akademie Eisenstadt) gilt als Toptalent der österreichischen Leichtathletik. Bei der 42. Auflage des Straßenlaufs von St. Veit ging er auf der 10-km-Strecke auf den Streckenrekord los. Doch bei Dauerregen war der Rekord von Christian Steinhammer aus dem Jahr 2015 von 29:46,3 Minuten nicht zu knacken.

Seit frühester Jugend lässt Neudörfler österreichische Rekorde purzeln

Bezecny hatte erst im Herbst die österreichischen Rekorde im 10-km-Straßenlauf der U-20- und U-23-Klasse auf einen Schlag verbessert, blieb damals als erster Juniorathlet Österreichs unter 30 Minuten. Schon als 15-Jähriger lief Bezecny die 5 Kilometer unter 15 Minuten und stellte damit einen Landesrekord auf. In St. Veit siegte Bezecny in für ihn moderaten 31:04 Minuten, wobei allerdings die verwinkelte Strecke durch St. Veits Ortskern auf regennasser Straße rutschig war und nicht leicht zu laufen.

Kein Streckenrekord: Nasser Asphalt war Gift in den verwinkelten Gassen

Das drückte dann wohl doch etwas die Rekordambitionen, und auch die fehlende Konkurrenz auf diesem Topniveau machte sich bemerkbar. Von den Temperaturen her herrschten allerdings für die Langstreckler optimale Bedingungen und der St. Veiter Lokalmatador Kevin Wallner (Sportunion St. Pölten), der diesmal nur die fünf Kilometer in Angriff nahm, war auch auf der ersten Streckenhälfte als Tempomacher unterwegs. Allerdings setzte sich Bezecny schon in der zweiten Runde (a 1,25 Kilometer) um ein paar Sekunden vom späteren 5-km-Sieger ab und hielt auch den Vorsprung gegenüber Wallner. Die zweite Streckenhälfte lief Bezecny als völliger „Einzelkämpfer“. Die weiteren Stockerlplätze holten sich Fritz Putz (SU St. Veit, M40, 34:59) und Peter Prisching (LC Kapelln, 35:43).

Favoritensieg durch den Lokalmatador auf der 5-km-Strecke

Auch Wallners 5-km-Sieg war ungefährdet. Hinter ihm folgten Mario Sturmlechner (LC Mank, 17:01) und der jetzt für Pfaffstätten laufende Ex-ULC-Oldboy Richard Wagner knapp dahinter (17:05). Der fünfklassierte NÖN-Mitarbeiter und ULC-Sektionsleiter Rainhart Kram-Aron (17:41) wird übrigens nächste Woche mit Wagner und zwei weiteren Pfaffstättern den Wien-Marathon bestreiten. Auch sonst werden viele ULC‘ler den VCM in Angriff nehmen. „Unser Straßenlauf war da ein gutes Aufwärmen“, lacht Kram-Aron. Immerhin geht es für Brigitte Heinz, Patrizia Schram, Andreas Zwerger, Martin Bicher, Oliver Pressler, Martin Anderl, Adi Zöchling und Christian Lackinger in Wien dann auch um österreichische Meisterehren.

Auch bei den Damen war mit Scheiflinger eine 18-Jährige nicht zu schlagen

Bei den Damen holte sich über die 5-km-Strecke in St. Veit Union St. Pöltens U-18-Nachwuchshoffnung Eva Scheiflinger sehr zur Freude von Platzsprecher Gottfried Lammerhuber in starken 20:37 Minuten vor Mitorganisatorin Manuela Pressler vom ULC Transfer (W50, 21:36) überlegen den Sieg. Über die doppelte Distanz setzte sich Patricia Heigert (47:18) vor der W40-Läuferin Silvija Glaser aus Klosterneuburg (47:26) durch.

Stimmung war trotz Dauerregens auch entlang der Strecke toll

Trotz des Schlechtwetters gab es über 350 Starter und auch viele Zuschauer, die für tolle Stimmung sorgten. „Besonders viele Kinder und Jugendliche die von den Lehrerinnen und Lehrern motiviert wurden, haben teilgenommen“, freut sich ULC-Präsident Oliver Pressler.

Nach der Pandemie ist der Laufhunger bei allen groß

Erfreulich entwickelt sich auch die Teilnehmerzahl beim St. Veiter Eisenmann, für den sich stolze 35 Athleten angemeldet haben. Der Eisenmann setzt sich aus dem Straßenlauf, dem Mountainbike-Marathon, dem Stafflauf und dem Wobach-Bergrennen zusammen.

Inklusionslauf ist fixer Bestandteil in St. Veit

Auch der Inklusionslauf fand statt, nicht zuletzt wegen der Hartnäckigkeit der Bundesland-Koordinatorin Elisabeth Frühauf und Inklusionslauf-Koordinator Christian Schöberl vom Verein „Polizei für Special Olympics Österreich“. Auch Bürgermeister und Bundesrat Christian Fischer mischte sich unter die Teilnehmerinnen des Inklusionslaufs. Er bestritt aber wie sein Vize Gerhard Jun zudem die 5-km-Strecke.