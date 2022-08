Starkes Duo aus Lilienfeld trumpfte für ULC St. Veit auf

Werbung

Die beiden Lilienfelder Karl Gravogl und Christian Lackinger starten bei Laufwettbewerben im Trikot des ULC St. Veit. „Das familiäre Umfeld, aber auch die Unterstützung bei den Meisterschaften sind ein tolle Kombi“, erklärt Lackinger, warum er beim Laufverein im „Nachbartal“ mit dabei ist.

Karl Gravogl war am Wochenende gleich zweimal im Einsatz – um fleißig Punkte für den österreichischen Berglaufcup zu sammeln: am Samstag am Loser und am Sonntag beim „Bergsprint“ in Kainach. „Letzterer war ein Lauf über 18 Kilometer mit 600 Höhenmeter,n also eher ein längerer Sprint“ berichtet Gravogl, der am Samstag Rang 13 und am Sonntag Rang 5 belegen konnte.

Lackinger holt trotz Abbiegefehler noch Silber

Lackinger finisht den Bergmarathon über 44 Kilometer mit mehr als 1.800 Höhenmetern sogar als Zweiter in der M 45 und sichert sich somit die Silbermedaille in der österreichischen Meisterschaft.

Im Ziel konnte er sich aber zuerst noch gar nicht richtig freuen: „Bei Kilometer 30 war der Weg nach einem Murenabgang weggespült und ich habe mich für die Richtung links vom Baum entschieden, was mir gut fünf Minuten gekostet hat“, ärgert er sich. Denn somit war er plötzlich nicht mehr eine gute Minute in Führung, sondern lag nur mehr an dritter Stelle.

Lackinger hat danach bis ins Ziel alles gegeben, aber genau eine Minute hat schlussendlich gefehlt. „Sonst lief eigentlich alles nach Plan. Wir waren vier Läufer, die in etwa gleich stark einzuschätzen waren. Wenn es steil und steinig wird, dann verliere ich bergab Zeit, aber das hatte ich eingeplant. Bergauf und auf der Forststraße konnte ich das alles gut wieder aufholen, was ich in den technischen Passagen verloren hatte.“

Mit etwas Abstand hat aber mittlerweile doch die Freude über das gewonnene Edelmetall die Oberhand gewonnen, der Ärger ist (fast) verflogen: „Die letzten 14 Kilometer waren echt am Limit. Leider ist es sich nur fast ausgegangen, aber zumindest konnte ich einen Platz noch gutmachen.“