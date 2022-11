Starkes ULC-Transfer-Team holt sechs Stockerlplätze

Werbung

Beim Hauptlauf in Böheimkirchen ging es traditionell vier Runden durch den Böheimkirchner Park, mit dabei ein starkes 10-köpfiges ULC Transfer-Team aus St. Veit.

Bei den Damen konnten sich Manuela Pressler als Gesamt-2. und Verena Kaiser als Gesamt-3. in Szene setzen, nur Lara Weichhart konnte einen ULC-Doppelsieg verhindern. Manuela Pressler gewann ihre Klasse W-50 und Verena Kaiser wurde 2. in der Klasse WU-20. In der Klasse W-60 feierte „Oldie“ Liane Zöchling einen Klassensieg. Birgit Mauser, die vierte Frau vom ULC wurde dritte in der W-40.

Bei den Männer holte ULC - Boss Oliver Pressler Platz Zwei in der M-50. Michael Posch wurde ebenfalls zweiter in der M-40 und Adi Zöchling holte Platz 3 in seiner Klasse M-60. Wolfgang Koiser wurde 5. in der Klasse M-30, Hannes Blasek Sechster und Gerold Zöchling Achter (beide M-60).