Christian Lackinger vom ULC Transfer St. Veit wurde beim Halbmarathon Gesamtzehnter und Dritter in seiner Klasse (M40) in 1:21,46 Stunden. Seine Lebensgefährtin Maria Kadan erreichte Platz sieben in der Klasse W30. ULC-Neuzugang Martin Bicher (M30) belegte Rang 22 über die 14-km-Distanz.