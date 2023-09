Wachaumarathon: Das Podest so nah und doch so fern

Auch wenn beim Start in Emmersdorf das Thermometer bereits über 20 Grad angezeigt hat, sind sich beide St. Veiter einig: „Das Wetter hat die eine oder andere Sekunde gekostet, war aber einheitlich gut zu ertragen.“ Zwerger lag bis Kilometer 32 auf einer Zielzeit von 03:27 und hat dann aber clever dosiert, um sicher zu finishen. „Platz Zwei in der Altersklasse ist der Lohn für das akribische Training und eine passende Taktik“, freute er sich. Lackinger belegte in der Gesamtwertung Platz fünf und wurde Vierter in seiner Klasse. „Ich hatte keinen guten Tag, da haben die paar Prozent gefehlt, die ich drauf hätte. Angepeilt hatte ich 2:44, aber das war heute unmöglich. Mich hat es überrascht, dass ich fast auf Podestkurs lag, und dieses am Ende nur um eine Minute versäumt habe, aber es war ehrlich gesagt nie in Reichweite.“

Beim Halbmarathon waren mit Liane (18. W60) und Gerold Zöchling (65. M60) sowie Gregor Einicher drei ULC-Aktive am Start. Einicher lief in persönlicher Bestzeit auf Gesamtrang 20 und wurde sechster in der Klasse M30. Ich bin damit voll zufrieden, unter diesen extremen Bedingungen zu dieser Jahreszeit diese Zeit hinzulegen“, freute sich Einicher.