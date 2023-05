Wagner läuft wie ein Uhrwerk

Am Samstag veranstaltete das Team der Sportunion Hohenberg um Obmann Wolfgang Höbling zum bereits siebenten Mal Berglauf aufs Gschwendt und bei optimalem Laufwetter bezwangen über 50 Aktive die Forststraße. Vor allem der letzte 600 Meter lange Anstieg mit einer Steigung von 17 Prozent war wieder das kriterium, das den Athletinnen und Athleten wieder alles abverlangen sollte. „Dieser Abschnitt ist die große Hürde unserer Strecke und unter den Lauffans ein beliebter Streckenteil, um die Aktiven anzufeuern“, erzählt Julia Schrittwieser vom Organisationsteam.

Als Tagessiegerin kürte sich die Scheibbserin Irene Zerkhold mit einer Zeit von 38:41 Sekunden und bei den Männern war Richard Wagner, der heuer den ULC Transfer St. Veit verließ und sich seinem Heimatklub Pfaffstätten anschloss, der schnellste. Der 54-Jährige lief mit 32:48 Sekunden eine herausragende Zeit für seinen Jahrgang. Die „Hohenbergerwertung“ sicherten sich Sandra Wagner und Stefan Wegerer.

Kinderrennen locken 50 Talente an

Der große Hit war auch heuer der Kinderlauf im Startbereich des Berglaufs, der über 50 Kids anlockte. Bei der U 8 war eine Strecke von rund 260 Metern zu absolvieren, die U 10 lief rund 520 Meter und U 12 sowie U 14 hatten bereits beachtliche 1000 Meter zu laufen. Anna-Lena Schrittwieser, Tischtennis-Toptalent der SG St. Veit/Hainfeld und als Hohenbergerin natürlich Laufmitglied beim Veranstalterklub lief sogar Kinder- und Hauptlauf.

Weiter geht es im Cup am Samstag mit dem Stafflauf in St. Veit

Bei der Sportunion Hohenberg freute man sich jedenfalls über einen tollen Laufevent, der 2024 sicher in seine 8. Auflage gehen soll. „Der Lauf aufs Gschwendt ist auch aus dem Rennkalender des Traisentaler Berglaufcups nicht wegzudenken“, findet auch Karl Schachinger von der Union Annaberg, der den Cup organisiert, der mit dem Lauf in Gschwendt gestartet wurde. Weiter geht es bereits am 13. Mai in St. Veit mit dem Stafflauf der Naturfreunde. Für die Erwachsenen stehen um 16 Uhr zwei Strecken zur Verfügung, die „light“ mit 400 Höhenmetern und „extrem“ mit 800. Beide zählen zur Cupwertung. Für die Jahrgänge 2008-13 und Nordic-Waler gibt es zudem die „Mini“-Strecke mit 240 Höhenmetern. Jüngere laufen 350 Meter flach beim Startgelänge (ab 15.15 Uhr).