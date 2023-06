Wraczek am Kirchenberg nicht zu schlagen

Am Samstag fand der 9. Hainfelder Kirchenberglauf des ASKÖ Sparkasse Hainfeld statt. Das Startsignal gab bei hervorragendem Wetter pünktlich um 16 Uhr der Hainfelder Bürgermeister Albert Pitterle. Die 44 Teilnehmer meisterten die Strecke mit Bravour, der Schnellste auf der Hainfelder Hütte war Stefan Wraczek vom Verein UTTB mit einer Spitzenzeit von 22:08 Minuten. In der Wertung der Damen war Manuela Pressler vom ULC Transfer St. Veit in 30:24 erfolgreich.

Auch eine Hainfeld-Wertung gabe es, bei der Corina Mayerhofer die Damenwertung gewann. Sie huschte nach genau 38 Minuten über die Ziellinie. Ihr Vereinskollege vom Veranstalterklub ASKÖ Sparkasse Hainfeld, Christoph Berger, bezwang seinen Hausberg in 32:24 Minuten. In dieser Wertung wurde der erste Platz mit einem Preis von 30 Euro in „Wir Hainfelder“-Münzen prämiert. Jeder der Läufer nahm zudem automatisch an einer Tombola teil, in der Jakob Schmidt den Preis im Wert von 50 Euro, ebenfalls in „Wir Hainfelder“-Münzen, gewann.