Wrzaczek ist Ritter vom Staff

Der Stafflauf bot heuer den zahlreichen Teilnehmern beim Extrem- und Lightbewerb hervorragende Bedingungen für Topzeiten. Doch der Berg hatte etwas dagegen, um es den Teilnehmern zu einfach zu machen. So waren schon auf der Lightstrecke 5,5 Kilometer mit 400 Höhenmeter zu bewerkstelligen und somit blieb er schon nicht wirklich weit hinter den Daten zurück, die etliche andere Laufstrecken des Traisental-Berglaufcups auf der „schweren“ Strecke zu bieten haben. Diese packt beim Staff nochmals ordentlich was drauf und schindet das Feld über 9,8 Kilometer mit satten 800 Höhenmetern.

Favorit Wrzaczek siegt überlegen

Am „brutalen“ Gelände war der Berndorfer Mathematiker Stefan Wrzaczek eine Klasse für sich. Der M 40-Läufer siegte in 52:06 Minuten, exakt 1:18 Minuten vor dem Kapellner Peter Prisching (M20), und M-50-Oldie Richard Wagner, der für ULC Transfer St. Veit auflief, und am Ende 2:39 vom UTTB-Läufer aufgebrummt bekam. Der sportliche Leiter des ULC Transfer und NÖN-Mitarbeiter Rainhart Kram-Aron verpasste als Vierter die Stockerlplätze bereits um knapp zwei Minuten. Mit dem Kaumberger Michael Fürst (1. M30, 57:32), Andreas Hobl vom ASKÖ Sparkasse Hainfeld (3. M40, 57:45) und dem zeitgleichen St. Pöltner Tierarzt und Ultralauf-Spezialisten mit Kärntner Rugbyvergangenheit Thorben Rahlves (2. M 30) blieben insgesamt nur sieben Läufer unter einer Stunde.

Horatschek vereitelt Damensieg von Wrzaczeks Ehefrau

Bei den Extrem-Damen kam W-30-Athletin Romana Horatschek vom ASK McDonalds Loosdorf in 1:08:39 Stunden als erste mit 1:59 Minuten Vorsprung auf die unmittelbar dahinter klassierte Klubkollegin und Ehefrau des Herrensiegers Nicole Wrzaczek-Hover (1. W40) ins Ziel. Dritte wurde Lokalmatadorin Karin Kalteis (2. W40) vom Ausrichterklub Naturfreunde St. Veit in 1:29:20.

Zöchling und Pressler auf Light-Strecke vorn

Auf der „einfachen“ Strecke gewann Leopold Zöchling vor Christoph Rosenbaum und Bernhard Harm. Bei den Damen setzte sich Manuela Pressler vor Patricia Heigert und Helga Koberwein durch. Die Nachwuchsläufer (Jahrgänge 2007-2012) hatten eine Strecke über zwei Kilometer mit 240 Höhenmetern zu bewältigen. Diesen ebenfalls sehr schwierigen Berglauf gewann Samuel Eder vor Jonas Hobl und Philipp Blum. Bei den Mädchen war Tischtennisass und Bewegungstalent Anna-Lena Schrittwieser vor Marlis Hofer am schnellsten. 31 Kinder nahmen beim Knirpsenlauf teil und der Nordic-Walking-Bewerb wurde von vier Teilnehmern bewältigt.

Auch Cheforganisator Roman Schweighofer fand die Zeit, die Extremstrecke selbst in Angriff zu nehmen und auf Gesamtrang 19 (4. M50) in 1:07 Stunden zu finishen. „Das ist aber nur möglich, da ein tolles Team mir die ganze Arbeit abnimmt“, bedankte er sich bei den vielen Helfern und Zuschauern im Ziel. Sensationell war die Beteiligung der Läufer vom ULC Transfer St. Veit. Am Gruppenbild fanden sich nicht weniger als 36 Klubkolleginnen und -kollegen ein. „Selbst für unsere Verhältnisse dürfte das ein bisher nie dagewesener Wert bei einem Lauf gewesen sein“, schätzt Kram-Aron.

Nicht weniger als 36 Athleten des ULC Transfer St. Veit fanden sich beim Gruppenfoto zum 21. Stafflauf ein. Selbst für den riesigen Gölsentaler Laufklub ein neuer Rekord bei einem Laufevent. Foto: ULC Transfer

Alle Teilnehmer durften sich über wertvolle Sachpreise bei der im Rahmen der Siegerehrung erfolgten Verlosung freuen. Die Sieger der einzelnen Laufbewerbe wurden zusätzlich mit originellen Preisen belohnt.