Der für Samstag beim Erima-Athletics-Meeting geplante Saisoneinstieg von Ivona Dadic musste aufgrund einer hartnäckigen Erkrankung verschoben werden. Österreichs Leichtathletin des Jahres hatte aufgrund einer Grippe bereits die Anreise ins Trainingslager nach Teneriffa um einige Tage verschieben müssen. „Wir haben aufgrund der Erkrankung einige Trainingstage verloren. Das Trainingslager verlief dann aber sehr gut“, ist Dadic-Trainer Philipp Unfried durchaus zufrieden über die Form seiner Athletin. Da Dadic auch nach der Rückkehr aus Teneriffa wieder erkrankt war, musste der St. Pöltner den Saisonstart seines Schützlings jedoch auf nächste Woche verschieben.

„Ivona ist schon für die EM in Glasgow qualifiziert, deshalb haben wir keinen Stress. Geplant wäre ein Einstieg nächste Woche beim Vienna Indoor“, hofft Unfried auf ein Antreten von Dadic am Samstag im Weitsprung und über 60-m-Hürden.

Pressler holt sich gleich zwei Siege

Beim international gut besetzten Erima-AM konnten mit Lena Pressler und Benjamin Grill zwei Union-Topathleten ihren ersten Hallenwettkampf der Saison bestreiten. Die St. Veiter SLZ-Athletin Pressler holte dabei in der U-20-Klasse die Tagessiege über 60-m-Hürden (9,16 Sekunden) und im 200-m-Sprint (25,13). Über die Hürden blieb die 18-Jährige nach einem starken Lauf am vierten Hindernis mit dem Nachziehbein hängen, was eine weitaus bessere Zeit verhindert hat. „Die Form für die kommenden Hallenaufgaben stimmt jedoch“, ist Trainerin Viola Kleiser überzeugt.

Im U-20-Bewerb konnten wieder einige junge Union-Athleten ihre Form für die österreichischen U-20- beziehungsweise U-18-Meisterschaften testen. Speerwerferin Sabrina Koberwein versuchte sich im 60-m-Sprint, wusste in 8,21 erneut zu überzeugen. Im Kugelstoßen landete die St. Veiterin mit neuer Hallenbestleistung von 8,60 Meter am fünften Rang.