Daxböck ist erstmals österreichische Meisterin

Die St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten zeigt beim U-16-Mehrkampf vom ersten Bewerb an, dass der Sieg an diesem Wochenende nur über sie führen wird. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 11,89 Sekunden über 80-m-Hürden übernimmt sie gleich beim ersten Bewerb des Siebenkampfs die Spitzenposition und gibt diese bis zum letzten Bewerb nicht mehr ab. Den Hürden lässt sie einen sensationellen Weitsprung auf 5,49 Meter folgen. Auch hier steigert die 15-jährige Schülerin ihren eigenen Hausrekord um mehr als zwanzig Zentimeter. Ein solider Speerwurf auf 37,00 Meter und die dritte Bestleistung über 100 Meter (12,71 Sekunden) bescheren Daxböck nach dem ersten Tag des Siebenkampfs eine komfortabel Führung auf ihre erste Verfolgerin Hannah Gasser aus Innsbruck.

Auch am zweiten Tag startet die zukünftige SLZ-Athletin im Hochsprung stark und überquert die Höhe von 1,51 Metern. Mit der Kugel zeigt Daxböck dann in der sechsten Disziplin ihre Vielseitigkeit und kommt auf starke 10,20 Meter. Damit ist die USTP-Athletin bereits vor der letzten Disziplin, dem gefürchteten 800-m-Lauf, mit über 200 Punkten Vorsprung in Führung gelegen. Trotz feststehendem Gesamtsieg gibt es dann auch noch über 800 Meter in 2:35 Minuten eine herausragende Bestleistung. Am Ende erreicht Daxböck mit 4844 Punkten eine sensationelle Endsumme und holt souverän ihren ersten österreichischen Meistertitel.

Ihre beiden Vereinskolleginnen Annika Heinz und Angelina Schmaus können ebenfalls zahlreiche persönliche Bestleistungen verbuchen und den Siebenkampf schließlich mit persönlichen Punkterekorden von 3034 beziehungsweise 2742 beenden. Gemeinsam holten die drei U-16-Mädchen in der Mannschaftwertung für die Union St. Pölten den vierten Rang. St. Veits Dzenan Skoric belegte den zwanzigsten Platz.

Erfolgscoach Sepp Sulzer mit seinen St. Veiter Schützlingen Angelina Schmaus, Sarah Daxböck, Annika Heinz und Dzenan Skoric (v. l.) bei den österreichischen U-16-Meisterschaften. Foto: ULC Transfer St. Veit

Hausrekord über 800 Meter nach Maturafeier für Kainrath

Mittelstreckenläufer Niklas Kainrath hat am Freitag nach erfolgreich absolvierter Matura im BG St. Pölten Josefstraße sein Maturazeugnis überreicht bekommen und ist bereits am Samstag wieder bei der Internationalen Track-Night über 800 Meter gestartet. Im B-Lauf kann Kainrath dabei eine ausgezeichnete Leistung abliefern und in einem starken Feld den siebenten Rang belegen. Mit 1:53,49 Minuten steigert der 18-Jährige seine persönliche Bestleistung weiter.

Ebenfalls bei einem stark besetzten Meeting, nämlich im deutschen Anhalt, war Österreichs schnellste Dame Magdalena Lindner über 100 Meter im Einsatz. Die USTP-Athletin sprintete im Vorlauf bei zu starkem Rückenwind auf 11,41 Sekunden und qualifizierte sich damit fürs B-Finale. Dort gab es dann bei Windstille gute 11,57 Sekunden und den dritten Rang.

Diese Woche sind Lindner und das österreichische Leichtathletik-Nationalteam bei der Team-EM im polnischen Chorzów (20. bis 22. Juni) am Start. Mit dabei von der Union St. Pölten sind auch noch Sprintrekordhalter Markus Fuchs, Lena Pressler, Sandra Schauer und Hammerwerfer Kilian Moser.