Viele Medaillen gab es für die Mädchen von ULC Transfer St. Veit bei den Union-Landesmeisterschaften am Samstag in St. Pölten. „Girl of the day“ wurde Sarah Daxböck, die fünf Gold- und eine Bronzemedaille gewinnen konnte.

„Sensationell war dabei vor allem der 600-m-Lauf, bei dem sie ihre eigene persönliche Bestleistung um 16 Sekunden auf 1:46,40 Minuten verbessern konnte“, staunte auch ULC-Obmann Alfred Janisch. Diese Zeit bedeutet in der österreichischen Bestenliste auch den zweiten Rang.

In Daxböck schlummert ein Siebenkampf-Talent

Daxböcks Vielseitigkeit beweist eine weitere Rangliste: Sie hält in der Jahreswertung den ersten Platz im Speerwurf, den jeweils vierten Platz über die 60-m-Hürden und im Weitsprung sowie fünfte Plätze im Hochsprung und Kugelstoßen.

Eine gewaltige Leistungssteigerung machte Pia Zott im Weitsprung. Sie verbesserte sich von 3,97 auf 4,42 Meter! Csinszka Zahora wurde im 60-m-Hürdenlauf Dritte.

Daxböck gewann mit ihren Fünf Goldenen natürlich auch ganz überlegen die Union Landesmeisterschafts-Gesamtwertung, Pia Zott wurde Zweite. In den Einzelwertungen machten noch Zott (Weitsprung) und Zahora (600 Meter) Medaillen.

Erstmals waren die jungen Mädchen Frida und Alma Roca am Start. „Ihnen machte der erste Wettkampf Spaß und sie konnten einmal Wettkampfluft schnuppern“, freut sich Jnsich über weitere neue Talente.

Am nächsten Wochenende dürfen Daxböck, Valentina Urfahrer, Janine Ziesemann und Zhahora an den österreichischen Vereinemeisterschaften gemeinsam mit den Mädels der Union St. Pölten teilnehmen.