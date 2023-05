Daxböck und Co. nehmen Fahrt auf

In Schwechat gab es Siege durch Csinszka Zahora im Speerwurf und durch Dzenan Skoric im 300-m-Lauf. Letzterer schaffte mit 41,51 Sekunden eine fantastische Zeit. Auch Payam Parwez verbesserte seine Bestzeit über diese Distanz und wurde starker Dritter. Sarah Daxböck wurde im Speerwurf zweite, stellte aber ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung mit 35,80 Metern auf. Auch im 80-m-Hürdenlauf wurde sie zweite. Angelina Schmaus belegte im Speerwurf Rang vier und über 80-m-Hürden wurde sie Sechste. Jessica Hauss belegte im Speerwurf den neunten Rang.

Bei den NÖ Hindernismeisterschaften eroberte Sarah Daxböck den dritten Rang, Hanna Rotheneder wurde achte und Lea Pandalitschka neunte.

Weitere Steigerungen beim Meeting in Ternitz

Der ULC Transfer St. Veit nahm zudem am Nachwuchsmeeting in Ternitz mit neun Talenten teil. Sarah Daxböck steigerte sich bei ihrem Sieg im Hochsprung auf 1,54 Meter, im 100-m-Sprint siegte sie in 13,16 Sekunden. Dzenan Skoric zeigt sich in der Mittelstrecke in Hochform und siegte beim 1000-m-Lauf in 3:01,15 Minuten. Payam Parwez schaffte zwei Bestleistungen, die jeweils den dritten Platz im 100-m-Lauf und Kugelstoßen bedeuteten.

Hanna Rotheneder wurde im Vortexwurf zweite, im Weitsprung dritte und im 60-m-Lauf sechste. Kerstin Plank warf die Kugel am viertweitesten in ihrer Altersklasse und über 100 Meter wurde sie siebente. Jessica Hauss belegte im Kugelstoßen den siebenten Platz, Lea Pandalitschka wurde im Weitsprung und 800-m-Lauf jeweils fünfte, im Vortexwurf neunte. Angelina Schmaus holte im Hochsprung Rang sieben.