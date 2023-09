Der kleine Lukas stiehlt ULC-Mädels die Show

Elf ULC-Talente waren am Wochenene mit Chefcoach Sepp Sulzer beim Vorbereitungsmeeting für die nächstwöchigen Staatsmeisterschaften in Wien-Stadlau. Sarah Daxböck (80-m-Hürdenlauf in 12,41 Sekunden und 100-m-Sprint in 12,92) sowie Csinszka Zahora (Speerwurf, 40,37 Meter) feierten die erwarteten Favoritensiege. Angelina Schmaus verpasste im Speerwurf das Limit für die österreichische Meisterschaft mit 32,03 Meter um 97 Zentimeter und wurde undankbare Vierte. Hannah Rotteneder wurde mit 1,36 Meter dritte im Hochsprung der Klasse U 14 und Kimberly Daxbeck holte Silber im U-16-Hochsprung.

Die Sensation war diesmal aber der 6-jährige Wilhelmsburger Lukas Steindl, der einen Tag vor seinem ersten Schultag sich in der Leichtathletik testete und dabei im Vierkampf den Sieg davontrug und auch in drei Teildisziplinen nicht zu schlagen war. Auch Sepp Sulzer war beeindruckt. „Der Kleine hat fantastische Anlagen und eine unglaubliche Freude am Sport“, sieht er schon das nächste Toptalent unter siener Obhut heranreifen.