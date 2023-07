Feierlicher Empfang für Pressler in St. Veit

Bei der U-23-EM in Finnland hatte Lena Pressler am Samstag die Bronzemedaille mit persönlicher Bestleistung und neuem österreichischem Rekord über 400-m-Hürden geholt, am Montag wurde sie schon in St. Veit geehrt. „Ich bin stolz, dass in so kurzer Zeit so viele Leute zum Empfang gekommen sind. Neben vielen Vereinen waren auch die Feuerwehr und Rettung und eine Abordnung des Schwarzenbacher Musikvereins dabei. „Wir als gesamte Gemeinde sind sehr stolz auf Lena und wünschen ihr jetzt natürlich alles Gute, damit sie sich nun auch für die Weltmeisterschaften der allgemeinen Klasse in Budapest qualifizieren kann“, meinte Bürgermeister Christian Fischer und versprach beide Daumen zu drücken.

Auch Daxböck wird vor den Vorhang geholt

Der Erfolg von Pressler überstrahlt natürlich alles, doch hat man in der Gemeinde Lunte gerochen und sieht sich in der Leichtathletik österreichweit auf der Überholspur. Schließlich hat man mit Nachwuchstalent Sarah Daxböck eine beim ULC Transfer am Start, die ihrem Idol Pressler heftig nacheifert. So nützte man den feierlichen Rahmen, um auch ihr zu gratulieren. Erst die Woche davor war sie nämlich österreichische U-16-Meisterin im Siebenkampf geworden (die NÖN berichtete).