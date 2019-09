Mit ausgezeichneten Ergebnissen konnte der ULC Transfer St. Veit vom Herbstmeeting in Pottenstein heimreisen: 13 Medaillen, davon fünf in Gold, sechs in Silber und zwei in Bronze freuten auch den sportlichen Leiter Alfred Janisch.

Sarah Daxböck war mit drei Siegen und einem zweiten Platzerfolgreichste Transferathletin an diesem Tag und Florian Schmied erkämpfte sich bei seinem ersten Antreten für den ULC mit einem Sieg und einem zwei Platz aber auch gleich drei Medaillen.

NOEN Janine Ziesemann bei ihrem tollen Hochsprung-Debüt.

Die herausragendsten Leistungen erbrachten Sarah Daxböck mit ihren elf Jahren im Weitsprung mit 4,34 Metern und Janine Ziesemann, die sich im Hochsprung auf 1,39 Meter steigern konnte. „Bemerkenswert ist, dass sie erst seit einigen Monaten bei uns im Klub trainiert“, freut sich Janisch über eine neues ULC-Toptalent.

Bereits ausgezeichnet integriert ist Manfred Zott, der neue Trainer des ULC. „Er ist mit seinem großen Fachwissen als ehemaliger Zehnkämpfer eine Riesenbereicherung im Trainerteam“, lobt Janisch. Nächste Woche finden die U-14-Landesmeisterschaften in Schwechat statt, an denen der ULC ein großes Team an den Start bringt.