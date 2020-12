Am Sonntag wurde vom österreichischen Leichtalhletikverband ein Elite-Marathon mit hundert Teilnehmern als Staatsmeisterschaft perfekt organisiert. Die Veranstaltung soll Rückenwind für künftige Veranstaltungen bringen, da gezeigt wurde, dass Outdoor-Laufevents mit entsprechendem Präventionskonzept reibungslos umgesetzt werden können.

Vom ULC Transfer St. Veit war Christian Lackinger am Start. Auch wenn er mit einer Laufzeit von 2:52 Stunden deutlich über seinem gesteckten Ziel geblieben ist, zeigt sich der ULC-Athlet zufrieden: „Die Form war gut, lieber etwas versuchen und dann ‚eingehen‘, als auf Nummer sicher gehen. Am Schluss hab ich deutlich gespürt, dass mir die Tempohärte fehlt – was nicht verwunderlich ist, weil mein letzter Vorbereitungswettkampf auf der Straße schon über zehn Monate zurückliegt!“ Schlussendlich belegte Lackinger den 31. Platz in der Staatsmeisterschaftswertung der allgemeinen Klasse.

Die beiden ÖLV-Top-Athleten Timon Theuer und Valentin Pfeil erreichten eine Woche nachdem sie in Valencia wegen eines positiven Covid-19-Tests nicht starten hatten dürfen, das Olympia-Limit diesmal nicht – bis Mai wäre das Quali-Fenster noch offen. In den Bereich des Limits ist Eva Wutti gelaufen, die mit ihren Sieg bei den Damen auch den österreichischen Marathon-Rekord von Andrea Mayr (2:30:43) eingestellt hat.