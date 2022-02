Lena Pressler am Podest

St. Pöltens schnellste Damen nutzten letzte Woche die internationalen Hallenmeetings in Ostrava und Wien, um ihre Sprintform für die bevorstehenden Staatsmeisterschaften zu überprüfen. Österreichs aktuell schnellste Dame über 60 Meter, die für die Union St. Pölten startende Kremserin Magdalena Lindner, durfte sich am Donnerstag bei der „Czech Indoor-Gala“ in Ostrava mit einem internationalen Spitzenfeld messen. Mit nicht ganz zufriedenstellenden 7,52 Sekunden im Vorlauf konnte sich die 22-jährige Studentin im starken Feld jedoch nicht fürs Finale der Top-Acht qualifizieren.

„Ich spüre noch das intensive Trainingslager auf Gran Canaria in meinen Beinen. Grundsätzlich läuft aber alles nach Plan, spätestens bei den Hallenstaatsmeisterschaften in drei Wochen bin ich in Topform“, äußerte sich die EM-Semifinalistin des Vorjahres optimistisch für die bevorstehenden Wettkämpfe beim ersten Saisonhighlight.

Am Samstag waren dann beim „EVA-AIR-Hallenmeeting“ in der Wiener GSG9-Halle mit Lena Pressler, Moyo Bardi und Isabelle Edlinger drei weitere USTP-Topsprinterinnen am Start. Die St. Veiter „Langhürdlerin“ Pressler und U-18-Toptalent Bardi kamen dabei im Vorlauf mit 7,83 beziehungsweise 7,86 Sekunden nahe an ihre persönlichen Bestleistungen über 60 Meter heran. Isabelle Edlinger konnte sich mit 8,01 Sekunden ebenfalls für das große A-Finale qualifizieren. In diesem sprinteten die drei St. Pöltnerinnen auf die Plätze drei bis fünf. Pressler landete in 7,90 knapp vor Bardi (7,92) und Edlinger (8,11) am Treppchen.