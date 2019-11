Der ULC Transfer St. Veit kann auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Es wurden insgesamt 67 Medaillen bei diversen Meetings und Meisterschaften gewonnen, davon ein Landesmeistertitel von Selina Weinknecht im Kugelstoßen (U 14) mit 10,54 Metern, ein Vizelandesmeistertitel von Hanna Weinknecht im Diskuswurf (U 16) mit 28.97 Metern und für Leonie Grabner gab es ebenfalls im Diskuswurf (U 14) einen dritten Platz mit 19,06 Metern. Dazu haben ULC-Talente zehn Medaillen bei den Union-Landesmeisterschaften geholt, wobei Selina Weinknecht mit dem kompletten Medaillensatz (Gold, Silber, Bronze) herausstach.

„Die guten Leistungen im heurigen Jahr schlagen sich auch in den Bestenlisten von NÖ und österreichischem Leichtathletikverband nieder“, freut sich ULC-Sektionsleiter Alfred Janisch. Tristan Hasler liegt im Kugelstoßen und im Speerwurf sowohl in NÖ als auch in Österreich in Front, im Vortexwurf ist er jeweils Zweitbester.

Sarah Daxböck liegt im Weitsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf ebenfalls in NÖ und ganz Österreich an erster Stelle, im 60-m-Sprint ist sie beste Niederösterreicherin und in der österreichweiten Jahresbestenliste Dritte, über 60-m-Hürden ist sie Erste beziehungsweise Zweite und über 600 Meter Zweite beziehungsweise Dritte.

„Bewährt haben sich auch heuer wieder das traditionelle Training zu den Osterferien in Senigallia (Italien) mit diesmal 13 Teilnehmern und auch der Eltern-Infoabend erfreut sich großer Beliebtheit und bringt immer wieder Talente zum Klub“, freut sich Janisch.

Aber auch im nicht sportlichen Bereich ist der ULC stark engagiert: Die Faschingsparty, der ULC-Verkaufsstand beim Schulschluss-Open-Air und beim St. Veiter Bauernmarkt sowie das Zeltlager in Hainfeld sind allesamt ein Hit. Am 16. November wird außerdem noch gemeinsam in die Kletterhalle nach Weinburg gefahren.

„Derzeit gibt es eine kurze Trainingspause, durchgestartet wird wieder ab 25. November in der Sporthalle der NMS St. Veit“, erklärt Janisch.