Meisterschafts-Gold für St. Veits Annika Heinz

Am Samstag fanden auf der Union-Sportanlage gleich zwei Wettkämpfe am gleichen Ort statt. Neben der U-14-Landesmeisterschaft im Diskus- und Hammerwurf gab es auch den zweiten Teil der Union-Nachwuchslandesmeisterschaften. Teil Eins, mit dem Großteil der Meisterschaftsbewerbe, wurde schon im Mai im Rahmen des Liese-Prokop-Memorials ausgetragen.

Bei den U-14-Landesmeisterschaften konnte der Heimverein gleich zwei Titel holen. Bei den Mädchen warf Doreen Reiterer den Hammer mit 27,92 Meter am weitesten und holte somit den ersten NÖ-Titel ihrer gerade erst beginnenden Karriere. Mit dem Diskus wurde Reiterer Vierte.

Hier gab es für Annika Heinz vom Union-Partnerverein aus St. Veit mit 22,86 Meter die zweite Goldmedaille für die Union St. Pölten. „Da wachsen zwei weitere große Wurftalente heran“, freut sich Obmann Gottfried Lammerhuber.

Beim Dreikampf der U-12-Klasse im Rahmen der Union-Landesmeisterschaft konnten die jüngsten Union-Talente ihr Können im Weitsprung, über 60 Meter und im Vortexwurf unter Beweis stellen. Hanna Rotheneder holte sich hier bei den U-12-Mädchen mit ausgeglichen starken Leistungen und 1427 Punkten den Union-Landesmeistertitel. Auf Platz Vier landete Vereinskollegin Marie Eisenprobst. Bei den U-12-Burschen war Philip Steidl mit 855 Punkten und dem undankbaren vierten Rang der beste junge Union-Athlet.

In der U 16 konnte Österreichs beste Nachwuchswerferin Nina Butter sowohl im Diskuswurf (mit persönlicher Bestweite von 40,89 Metern), als auch im Kugelstoßen in überlegener Manier die Union-Titel holen. Weitere Medaillengewinne mit starken Leistungen gab es in der U 16 durch Lisa Bernauer (2. 100 m), sowie der St. Veiterin Sarah Daxböck (2. 800 m). Für persönliche Bestzeiten in dieser Klasse sorgten auch Klara Flieger 100 und 300 Meter) sowie Magdalena Schindler (Hürdenlauf).

In der U 18 war es Mittelstreckenläufer Christoph Scheuch, der mit persönlicher Bestzeit über 800 Meter die Silbermedaille holte. In der U 14 sorgte Theresa Schindler mit den Plätzen 4 beziehungsweise 5 über 600 Meter beziehungsweise 60-m-Hürden für Freude beim Union-Trainerteam. Auch Franziska Flieger konnte hier auf sich aufmerksam machen.