St. Veiterin Schmaus erstmals Landesmeisterin

Am Samstag setzten die Talente des ULC Transfer St. Veit wieder kräftige Duftnoten bei der LA-Challenge in Schwechat, wobei mit 60-m-Lauf und Speerwurf auch für die U-14-Klasse zwei Landesmeisterschaftsbewerbe ausgetragen wurden.

Angelina Schmaus eroberte im Speerwurf ihren ersten Landesmeistertitel, wobei sie auch gleich die Führung in der österreichischen Jahresbestenliste übernahm. In dieser Disziplin gewann zudem Conny Terzer als Dritte erste Landesmeisterschaftsmedaille.

Im Hochsprung gelang den ULC-Mädels sogar ein Dreifachsieg, angeführt von Sarah Daxböck. Gleich dahinter klassierten sich Csinszka Zahora und Kimberley Daxbeck. Im Kugelstoßen belegte Daxböck den zweiten Rang, Csinszka Zahora wurde dritte, Pia Zott vierte und Dzenan Skoric bei den Jungs fünfter. Skoric verpasste außerdem im Kugelstoßen als Vierter das Stockerl nur ganz knapp. Im Laufen über 1000 Meter klappte es aber, er holte Bronze.

Insgesamt gab es für die St. Veiter elf Podestplätze und 17 persönliche Bestleistungen.

Die weiteren Platzierengen: Hanna Rotheneder (26. 60 Meter, 8. Weitsprung und 5. 800 Meter), Conny Terzer (26. 60-m-Hürden, 17. 800 Meter), Angelina Schmaus (15. 60 Meter, 14. Weitsprung, 18. 800 Meter), Heinz Annika (12. Speer, 17. 60 Meter, 13. 60-m-Hürden, 22. Weitsprung).

„Nach diesen schönen Erfolgen können Sarah Daxböck und Csinszka Zahora den österreichischen U-16-Meisterschaften, die am 18. und 19. Juni in Eisensatdt in Szene gehen werden, sehr hoffnungsvoll entgegensehen“, ist auch die Erwartungshaltung bei Sektionsleiter Alfred Janisch groß.