Pressler mit Sieg gestartet

Werbung

Lena Pressler war am Donnerstag mit der Trainingsgruppe von NÖLV-Landeskoordinatorin Viola Kleiser bei einem Hallenmeeting in Bratislava am Start. Dabei lief die St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten die selten am Programm stehende 500-m-Strecke in der Zeit von 1:15,05 Minuten.

Sie setzte sich dabei mit 13 hundertstel Sekunden Vorsprung auf die Lokalmatadorin Simona Malatinková durch, die selbst ihrerseits slowakischen Indoorrekord lief.

Trainerin Kleiser war mit Pressler mehr als zufrieden, durfte sich aber auch über die Leistungen ihrer drei männlichen Athleten freuen. „Dass sie aus dem Training heraus schon so abliefern würde, war nicht unbedingt zu erwarten“, meinte sie. Presslers Zeit würde Platz 14 in der aktuellen Hallen-Weltbestenliste der Saison 2022/23 (Leistungen ab 1.12.2022) bedeuten. Allerdings war das Meeting nicht für den Global Calendar angemeldet, weshalb die Zeiten keine Aufnahme in der Rangliste finden.

Kleisers Trainingsgruppe wird im Jänner in Österreich bleiben und sich weiter auf die Hallensaison vorbereiten, wobei diese für die 400-m-Hürdenläufer Pressler und Köhldorfer (OÖ) kurz ausfallen wird.