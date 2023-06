Siege für Rotheneder und Daxböck in Purgstall

Hanna Rotheneder trat für den ULC Transfer St. Veit in vier Disziplinen an, stellte jeweils eine Bestleistung auf und siegte im Vortexwurf mit 41,13 Metern. Zweite wurde sie im Hürdenlauf, fünfte im Weitsprung und neunte im 60-m-Lauf. Sarah Daxböck siegte mit einer enormen persönlichen Bestleistung von 10,48 Meter im Kugelstoßen und wurde zudem zweite im Hochsprung. Zwei Medaillen gab es auch für Dzenan Skoric bei den Burschen. Er wurde zweiter im Kugelstoßen und dritter im Weitsprung. „Bemerkenswert ist aber auch die Steigerung von beispielsweise Annika Heinz, die sich im Kugelstoßen und 80-m-Hürdensprint schon an Spitzenleistungen herantastet“, erzählt Alfred Janisch. In beiden Disziplinen wurde sie Fünfte. Zudem belegte sie im Hochsprung Rang neun.

Weiter Ergebnisse: Lea Pandalitschka (5. 60 Meter und Vortexwurf, 7. Weitsprung), Angelina Schmaus (7. Kugelstoßen, 12. Hochsprung, 9. 80-m-Hürden, Csinszka Zahora (6. 80-m-Hürden, 7. Hochsprung), Lorenz Rotteneder (4. Weitsprung), Kimberley Daxbeck (6. Hochsprung, 9. Kugelstoßen).

Daxböck pulverisiert in Schwechat ihren Hürdenlauf-Rekord

Beim Internationalen Franz-Schuster-Gedenkturnier waren auch einige ULC-Talente am Start. Sarah Daxböck pulverisierte ihren eigen Rekord im 80-m-Hürdenlauf auf 12,07 Sekunden und wurde damit dritte. Im Weitsprung verbesserte sie ebenfalls ihren eigen Hausrekord auf 5,35 Meter und wurde damit in beiden Bewerben beste Österreicherin. Dzenan Skoric belegte im 300-m-Lauf mit persönlicher Bestleistung von 41,53 Sekunden Rang sieben. Csinszka Zahora verbesserte sich im U-18-Speerwurf (500 Gramm) auf 38,53 Meter und wurde mit dieser Bestleistung sechste. Annika Heinz belegte ebenfalls mit pB von 47,74 den sechsten Rang. Sensationell gewann der ULC Transfer mit Payam Parvez, Dzenan Skoric, Csinszka Zahora und Sarah Daxböck die 4x100-m-Mixedstaffel in 51,56 Sekunden.

Silber für Staffel mit Skoric in St. Pölten

Beim Liese-Prokop-Meeting in St. Pölten wurde Dzenan Skoric im Rahmenprogramm mit zwei St. Pöltnern in der in der zur österreichischen Meisterschaft zählenden 3x1000-m-Staffel zweiter.