St. Veiter Rückkehr ins Camp

Nach zwei Jahren Pandemiepause konnte der ULC Transfer St. Veit sein traditionelles Ferienzeltlager im Sportzentrum Hainfeld wieder abhalten. 17 Personen nahmen daran teil und genossen drei Tage in freier Natur.

Verschiedene Programmpunkte standen am Programm: einrichten des Zeltlagers, lockeres Training, Badeausflug ins Parkbad Wilhelmsburg, lustiger Gesangabend am Lagerfeuer mit Musikleher und Obmann Armin Schaffhauser, am Freitag Besuch einer Abordnung der ULC Laufgruppe, an der Spitze Präsident Oliver Pressler samt Gattin und viele, viel Geselligkeit.

Für die Verpflegung wurde selbst gesorgt, zum Mittagessen gab es wahkweise Hühnerspielße oder Hot Dogs, als Nachspeise Banen mit Schockosauce und Schlagobers, am Abend Pizza, gesponsert vom Präsidenten Oliver Pressler und am 2. Tag Eierspeise oder Spaghetti, zum Frühstück gab es Gebäck, 2 Sorten Marmelade und Nutella. Die Leitung dieses Lagers lag in den Händen von Sepp Sulzer.