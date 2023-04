St. Veiter Talente trainierten in Italien

Werbung

Vor der Pandemiezeit hatte das Trainingslager des Leichtathletiknachwuchses vom ULC Transfer St. Veit in Italien in den Osterferien bereits Tradition. Heuer war es nun für das von Sepp Sulzer betreute Team erstmals wieder möglich, als Saisonvorbereitung einen einwöchigen Trainingskurs in Senigallia zu absolvieren. Angereist sind elf Leichtathletinnen, zwei Betreuer, neben Sulzer noch seine Tochter Sabine, sowie mit Angela Heinz und Stefan Pandalitschka zwei Eltern. Chiara Kunz musste leider krankheitsbedingt absagen.

Der ULC Transfer St. Veit verbrachte seinen Trainingskurs an der Adriaküste in Senigallia. Die Trainingsmöglichkeiten waren perfekt, nur das Wetter spielte ab Mitte der Osterwoche auch in der Provinz Ancona nicht mehr ganz mit. Foto: ULC Transfer St. Veit

Einen Wermutstropfen gab es: „Deses Mal war das Wetter nicht so gewohnt schön wie bei unseren früheren Besuchen“, schildert Sulzer Sepp. An drei Tagen war es wolkenlos, der Rest der Osterwoche war dann auch in Oberitalien bedeckt und sehr windig. „Die Temperaturen waren für diese Jahreszeit auch sehr niedrig, trotzdem konnte das gesamte Trainingsprogramm wunschgemäß im Freien absolviert werden“, erzählt der Coach. Trainiert wurde im örtlichen Stadion oder am breiten Sandstrand. Die Fahrt nach Italien erfolgte mit zwei Kleinbussen, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von den Firmen Transfer Personalmanagement und Transporte Zöchling (Hainfeld).

Neben Videoanalysen zu den Trainingseinheiten gab es als Freizeitgestaltung diverse Ballspiele, aber auch Teambuilding, etwa mit der Gestaltung einer Modeschau, ausgedehnten Stadtbummel und auch einer kleinen Shoppingtour. „Die Geselligkeit bei unseren Nachwuchsathleten stand im Vordergrund“, sagt Sulzer, der aber auch sehr angetan war vom Trainingseinsatz seiner Truppe. Die große Disziplin der Mannschaft ist gewaltig, denn alle haben heuer große Ziele. Das ist eine Supertruppe!“ So wurde täglich sieben Stunden trainiert. Erfreulicherweise gab es keine nennenswerteren Verletzungen. Lediglich verkühlt haben sich einige Aktive und ich auch“, klagt Sulzer.