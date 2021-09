Großes Kino zeigten die Mädels von ULC Transfer St. Veit am Samstag bei den österreichischen U-14-Mehrkampfmeisterschaften in Eisenstadt. Die Disziplinen waren der 60-m-Lauf, 60-m- Hürdenlauf, Hochsprung, Vortexwurf und 1200-m-Crosslauf.

Toptalent Sarah Daxböck eroberte mit drei neuen persönlichen Bestleistungen sensationell den Vizestaatsmeistertitel (3540) Punkten die Silbermedaille. Die junge St. Veiterin in Diensten der Union St. Pölten konnte in allen fünf Disziplinen (60 Meter, Hürden, Hochsprung, Vortexwurf und Crosslauf) überzeugen und musste sich nur um knapp hundert Punkte der Vorarlbergerin Mia-Sophie Kammerer geschlagen geben.

Und in der Mannschaftswertung gab es mit Daxböck, Csinszka Zahora und Kimberley Kotrba die Bronzemedaille. Die Silberne wurde mit 9476 Punkten um 20 Punkte verpasst. Insgesamt wurden acht neue persönlichen Bestleistungen aufgestellt, im Vortexwurf kamen alle drei Mädchen auf über 40 Meter, Csinszka schaffte 44,57.

Neben den beiden österreichischen Meisterschaften fanden in der Südstadt auch die NÖ-Mehrkampfmeisterschaften aller Klassen außer der U 14 statt. Hier konnte Newcomer Philipp Gramm seine tolle Debütsaison mit dem U-20-Titel im Zehnkampf krönen. Der 18-jährige Traisener in Diensten der Union St. Pölten kam in seinem ersten Zehnkampf auf starke 5355 Punkte und holte souverän die Goldmedaille.

Bereits am 19. September waren Janine Ziesemann und Daxböck in Linz bei den österreichischen U-16-Einzelmeisterschaften. Ziesemann wurde im Hochsprung Sechste, verpasse dabei ihre persönliche Bestleistung um einen Zentimeter. Die U-14-Athletin Daxböck wurde im Speerwurf Neunte.

Am 2. Oktober findet in Ternitz der letzte Freiluft-Bahnbewerb im heurigen Jahr mit den U-14-Mehrkampf-Landesmeisterschaften statt.