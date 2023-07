U23-EM: Pressler holt mit neuem österreichischen Rekord Bronze

Mit 22 Grad herrschten zur Mittagszeit im finnischen Espoo die schon bei den Vorläufen und im Semifinale an den Vortagen angenehme Bedingungen, nur der Wind frischte unangenehm auf und bereitete Pressler und Co. auf der Stadionrunde doch knifflige Bedingungen. 2-3 m/s Rückenwind auf der Gegengerade beziehungsweise Gegenwind auf der Zielgerade machte es den Läuferinnen doch sehr schwer, den Rhythmus zu halten. Pressler, die nach ihren beeindruckenden Darbietungen in Vorlauf und Semifinale schon als Medaillenkandidatin, wenn nicht sogar Titelfavoritin über 400-m-Hürden gegolten hatte, begann ihr Rennen in ihrem gewohnten Tempo und ließ sich auch nicht durch den extrem schnellen Beginn der Konkurrentinnen aus der Ruhe bringen. Auf der Bahn 5 hatte sie die beiden Mitfavoritinnen unmittelbar vor ihr. „Mir war schon vorher klar, die anderen werden schnell beginnen und ich darf mich davon nicht nervös machen lassen. Und auf der Zielgerade gibt es sowieso nur Druck machen und Vollgas geben“, erklärt sie ihre Strategie.

Auf der Zielgeraden macht Pressler noch drei Plätze gut

Bei Hürde 6 lag Pressler sogar nur auf Position 6, kam dann aber wie geplant immer stärker auf und so konnte sich die Staatsmeisterin auf den letzten 100 Metern noch nach vorne arbeiten. Mit sensationellen 55,94 Sekunden verbesserte die 22-Jährige ihren eigenen österreichischen Rekord um 21 Hundertstel und holte damit die Bronzemedaille. Es ist dies erst die siebente Medaille bei U23-Europameisterschaften für Österreich und die erste seit Verena Mayr 2017 im Siebenkampf. Für Pressler wiederholt sich somit auch die eigene Geschichte, hatte sie 2018 bei der U18-EM doch ebenfalls mit Rekord Bronze geholt.

Lena Pressler flog trotz heftigem Gegenwind die Zielgerade heran, doch die Französin Louise Maraval (l.) packte sie knapp nicht mehr - Bronze! Foto: ÖLVCoen Schilderman

Pressler: „Platz drei ist ein Traum“

„Ich kann es noch gar nicht glauben, ich hab es noch gar nicht realisiert. Bronze und Rekord, das ist einfach unglaublich. Ich kann mich an den Lauf gar nicht wirklich erinnern, was die anderen gemacht haben oder wo sie waren, da ich so auf mich fokussiert war. Aber dass sich eine 55er-Zeit ausgeht, hätte ich nicht gedacht. Platz 3 ist ein Traum, ich habe nicht wirklich geglaubt, dass ich eine Medaille machen kann, ein Wahnsinn, dass es Bronze geworden ist, es ist unbeschreiblich schön.“