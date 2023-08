WM 2023: Pressler im Vorlauf nicht ganz unerwartet out

Für Lena Pressler brachte der Hürdenlauf über die 400 Meter lange Stadionrunde den 38. Endrang. In 57,90 Sekunden blieb die 22-Jährige deutlich über dem von ihr gehaltenen ÖLV-Rekord von 55,94. Beste in den Vorläufen am Montag war zum Vergleich die Niederländerin Femke Bol in 53,39. Die U-23-EM-Bronzemedaillengewinnerin Pressler spürte die Nachwirkungen einer Erkrankung vor ein paar Wochen. „Der Kraftaufwand für den bis zur dritten Hürde lang versuchten 15er-Schritte-Rhythmus war unter diesen Umständen einfach zu groß“, resümierte sie mit ihrer Trainerin Viola Kleiser. Das große Risiko, das die jüngste im ÖLV-Team nahm, wurde auch aufgrund der suboptimalen WM-Vorbereitung nicht belohnt. „Lena lief erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere diesen extremen Rhythmus an, aber ab der zweiten Kurve merkte man die dafür fehlende nötige Substanz“, musste auch Kleiser zusehen, wie Pressler das Tempo auf der zweiten Rennhälfte nicht mehr halten konnte und daher auch nicht ganz an ihre heuer bereits erzielten Zeiten herankam. Der letzte Platz im Vorlauf war dann aber dann doch eine „harte Bandage“, aus der es zu lernen gilt.

WM war ein „Zuckerl“ nach dem Saisonhighlight Mitte Juli

Die Saison sei aber ohnehin mit dem Höhepunkt Mitte Juli geplant gewesen, die WM kam jetzt als zu Saisonbeginn noch gar nicht wirklich erwartete Zugabe aufgrund ihrer zuvor sensationellen Leistungen. „Wenige Wochen nach dem Erfolg bei der U-23-EM mit der Bronzemedaille hier gleich das WM-Debüt zu laufen, ist ohnehin nicht leicht“, weiß auch Kleiser. Ihr Schützling Pressler hatte heuer den ÖLV-Rekord bereits zweimal mit großen Sprüngen verbessert, jetzt nochmals zuzulegen wäre wenig wahrscheinlich gewesen. Sich aber nach der U-23-EM eine Erkrankung einzufangen, habe dieses Vorhaben nahezu unmöglich gemacht. „Ich musste mehrere Tage das Training komplett auslassen und auch zwei Starts bei Meetings absagen“, erzählt Pressler. „Ich habe zwar in den letzten zwei, drei Wochen noch einmal richtig hart trainiert, aber nach der Erkrankung nach der U-23-EM ging heute einfach nicht mehr, das muss ich akzeptieren.“

Auch Nervorsität bei ihrer ersten WM war für Pressler ein Faktor

„Beim Aufwärmen war dann auch eine große Anspannung da, sind es doch die besten der Welt, gegen die ich hier laufe. Aber die Stimmung im Stadion ist ein Wahnsinn, es ist richtig cool“, sagte Pressler, die selbst mit ihrer Zeit aber auch nicht zufrieden wieder. „Dennoch freue ich mich, dass ich dabei war. Im Vergleich zu einer Nachwuchsmeisterschaft ist die WM doch ein ganz anderes Erlebnis.“ Diese WM zu bestreiten, sei eine wichtige Erfahrung gewesen, das großes Ziel bleiben die Olympischen Spiele nächstes Jahr. „Dort kann ich diese Eindrücke von hier dann sicher positiv nutzen.“