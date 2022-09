Zahora wirft in neue Dimension

Werbung

Beim Erdölpokalmeeting in Wien-Stadlau am vergangenen Sonntag war die junge Csinszka Zahora die große Sensation: Das Talent vom ULC Transfer St. Veit verbesserte sich im Speerwurf um mehr als zwei Meter, das Sportgerät landete bei 39,44 Metern! Damit deklassierte sie das gesamte Starterfeld und siegte überlegen. Sie festigte damit ihren zweiten Platz in der österreichischen Bestenliste. Was die Erwartungen im Gölsental noch einmal nach oben schraubt: „Dieses Ergebnis gibt jetzt wirklich Hoffnung auf eine Medaille bei den österreichischen U-16-Meisterschaften in Götzis am kommenden Wochenende“, zeigt sich ULC-Sektionsleiter Alfred Janisch erwartungsfroh.

Auch Sarah Daxböck zeigte wieder groß auf, mit einem zweiten Platz im 80-m-Hürdenlauf und Rang drei im Speerwurf (34,30 m).

Hanna Rotheneder bestätigte ihre vielseitige Begabung. Nach dem Mehrkampfsieg in St. Pölten belegte sie in Stadlau im Vierkampf den zweiten Rang – mit zwei Siegen, einem dritten und einem vierten Rang in den Teildiziplinen.

Platzierungen unter den Top Sechs schafften noch Angelina Schmaus im Vortexwurf mit Platz fünf und ihre Vereinskollegin Kimberley Daxbeck erreichte im Hochsprung den sechsten Rang.

Sehr zufrieden war Janisch mit dem Abschneiden der drei Neuzugänge Lea Pandalitschka, Chiara Kunz und Marie Hinterwallner in der Bundeshauptstadt. „Sie bestritten ihre ersten Wettkämpfe und zeigten gleich persönliche Bestleistungen“, lobte er.