Unter keinem guten Stern stand aus St. Veiter Sicht das Erdölpokal-Meeting in Wien Stadlau. Zuerst musste Pascal Weißmann wegen Krankheit seine Teilnahme absagen. „Er war Favorit für den Gewinn des Erdölpokals, der in der U-18-Klasse im Hochsprung ausgeschrieben war“, erzählt Sektionsleiter Alfred janisch. Als Nächstes musste Stefan Scheiflinger seine Teilnahme bei der 3x10-m-Landesmeisterschafts-Staffel wegen einer Knieverletzung absagen. „Auch hier war die Staffel klarer Favorit“, weiß Janisch. Und letztendlich konnte Constantin Urfahrer, der urlaubsbedingt zu spät in Stadlau eintraf, nicht an der Diskus-Landesmeisterschaft teilnehmen, bei der ihm Janisch ebenfalls eine Medaille zugetraut hätte.

Für die positive Überraschung unter den ULC-Athleten sorgte Alexander Fischer in der U-14-Klasse. Obwohl er erstmals im Hochsprung bei einem Wettkampf antrat, hat er sich gleich den zweiten Platz gesichert. Der mittlerweile eingetrudelte Constantin Urfahrer wurde beim Landesmeisterschaftsbewerb über 60-m-Hürden Dritter, belegte im 600-m-Lauf den zweiten Rang und wurde im Hochsprung Sechster. Im Diskuswurf wurde Petra Vonwald Vierte und Selina Weinknecht Sechste. „Ausgezeichnet schlugen sich auch die U-12 Athletinnen bei den U-14 Bewerben“, freut sich Janisch über jeweils elfte Plätze von Sarah Daxböck im 600-m- Lauf und im 60-m-Hürdenbewerb, sowie Rang 16 von Valentina Urfahrer im 600-m-Lauf. Nicht ganz nach Wunsch verlief mit Rang Sieben für Hanna Weinknecht der Diskuswurf.