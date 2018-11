Bevor der Schnee in Niederösterreichs Voralpen endgültig Einzug halten wird, trainieren die Schüler der MD-Sportmittelschule in Lilienfeld bereits am Gletscher des Kitzseinhorns.

„Bei günstigen Wetterbedingungen ist in der vergangenen Woche viel weitergegangen“, freut sich Erik Wöll, der täglich mit acht Schülern mehrere Stunden hart trainiert hat. „Unser systematischer, kindgerechter Aufbau der Kondition im Herbst bildet die Basis für eine erfolgreiche Wintersaison. Hierbei wird neben der Steigerung der motorischen Fertig- und Fähigkeiten auch Wert auf allgemeine polysportive Ausbildung gelegt“, erklärt Direktor Martin Simader. Die angestrebten Ziele im skisportlichen Bereich nach vier Jahren MD-Ski-Mittelschule sind für ihn „der Erwerb der Grundtechniken im Snowboarden und die Anwendung im Wettkampf. Das Erreichen der Aufnahmekriterien von weiterführenden Schwerpunktschulen wie die Ski- und Snowboard-Akademie Schladming. Und das Schaffen der Grundlagen für eine spätere berufliche Möglichkeit als Snowboardtrainer und -Lehrer zu arbeiten.

Hauptaugenmerk wurde in den letzten beiden Monaten auf Grundlagenausdauer, Krafttraining (Kräftigung allgemein Rumpfstabilisation, Kraft, Kraftausdauer), Koordination, und Schnelligkeitstraining gelegt. Auch Ballspiele (Fußball, Basketball, Volleyball, Handball), Inline-Skaten, Mountainbiken, Wandern und Turnen stehen in dieser Ausbildungsphase vermehrt am Programm.

Die heiße Wettkampfphase geht von Dezember bis Ostern mit konditionserhaltendem Training, Regeneration, Spielen und Koordinationsübung. In der Übergangsphase von April bis Juni erwartet dann die Schüler Konditionstraining, Leichtathletik, Turnen, Wanderungen, Ballspiele, Radtouren, Schwimmen. Und auch für die Sommermonate erstellen die Trainer individuelle Schwerpunktübungen.

Wer Interesse hat, ist am Freitag dem 23. November beim Tag der offenen Tür zwischen 8.30 und 11 Uhr herzlich willkommen. Neben Snowboard wird in der Schule auch Ski-Alpin-Sport und Golf unterrichtet. Anmeldung unter 02762/524 32.