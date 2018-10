Die Einzel- und Schulwertung der Bezirksschulmeisterschaften wurde dieses Jahr zum ersten Mal bei Kaiserwetter in Mariazell ausgetragen. „Das Komitee Bewegung und Sport der NMS Mariazell, das sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt, hat über viele Monate hinweg das Event vorbereitet, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren“, erklärt Mariazells Kommunikationschefin Anna Maria Scherfler. Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht, der Event war ein voller Erfolg.

Auch Bürgermeister Manfred Seebacher ist erfreut über das Engagement des Komitees: „Die Ausrichtung der Bezirksschulmeisterschaften ist eine tolle Sache, die die Gemeinde auf alle Fälle auch in den kommenden Jahren unterstützen möchte“, sieht er sich in der Pflicht, die sportliche Motivationen der Kinder zu unterstützen.

Mariazell löste dieses Jahr die Gemeinde Turnau ab, welche die Veranstaltung über die letzten Jahre im Schulbezirk Bruck-Mürzzuschlag organisiert hatte. Alle SchülerInnen der NMS, PTS, AHS & BHS des Schulbezirks waren für den Crosslauf zugelassen.

Mehr als 200 Läufer gingen an den Start

Der 920 m lange Stadtlauf verlief mitten durch den Wallfahrtsort. Der Etappenstart der über 200 Läufer erfolgte ab 10 Uhr in Gruppen. Start und Ziel war der Sportplatz der NMS Mariazell. Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit des Untergrunds wurde der Lauf als „Crosslauf“ deklariert. Bei der Siegerehrung glänzte die NMS Thörl mit der besten Schul- und Einzelwertung. Die Schüler der NMS Mariazell jubelten über die zweitbeste Gesamtzeit. Anna Fluch holte den Sieg für die NMS Mariazell in der Damenwertung mit einem Speedrun in 3:10 Minuten. In der Herrenwertung brillierte Marius Marichhofer mit einer Zeit von 2:48. Die besten fünf Läufer jeder Altersgruppe wurden mit Urkunden und die Podiumsplätze mit Pokalen geehrt. Jedem Schüler wurde im Ziel eine „Lebkuchenmedaille“ verliehen.

Im Anschluss an den Lauf wurden die Sportler und Zuschauer bei einem umfangreichen Buffet mit Pommes, Hotdogs und vielen verschiedenen Kuchen sowie Kaffee der Röstwerkstatt bewirtet.

Die Einnahmen flossen in den Fonds, der den Trendsporttag der NMS Mariazell finanziert. „Beim Trendsporttag 2019 werden den Kids die aktuell beliebtesten Sportarten von Profis näher gebracht um somit für Begeisterung bei Sport und Bewegung und eine aktive Freizeitgestaltung der Schüler zu sorgen“, erklärt Scherfler.

Anna Lechner, Direktorin der NMS ist dem fleißigen Team sehr dankbar: „Ohne die große Unterstützung der Elternvertreter, des SV Sankt Sebastian, der Freiwilligen Feuerwehr von Gusswerk und Gollrad, der Polizei und des Roten Kreuzes wäre der Stadtlauf nicht realisierbar gewesen!“

Auf Teilnehmer warteten attraktive Gewinne

Unter allen Teilnehmern wurden bei der Siegerehrung Gutscheine für Freizeitaktivitäten im Mariazeller Land und weitere Einzelpreise verlost! Die Gewinne reichten vom Segelflug bis zur Partybootfahrt am Erlaufsee. Ausflüge für die ganze Klasse auf die Gemeindealpe, inklusive Mountaincarts, zu den WakeAlps und zum Erlebnispark der Mariazeller Bürgeralpe oder zum Annaberg für einen Skiausflug, sowie Sportshirts, Taschen und andere Goodies.