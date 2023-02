Gmoa-Oim-Race: Freeracer in den Startlöchern

Werbung

Das Gmoa-Oim-Race ist und bleibt das Rennen der Saison für alle Skifreaks und Brettlrutscher im Mariazellerland. Und das nächste Rennen steht schon vor der Tür. Am 4. März fällt der Startschuss.

Versprochen wird von den Organisatoren ein Rennen auf der mit einem Gefälle bis zu 74 Prozent steilsten Skipiste Niederösterreichs. Lang gezogene Schwünge über einen unpräparierten Hang zum Wiesmath und weiter zur Mittelstation warten. Danach folgt die kräftezehrende Passage mit herausfordernden Hängen, bei der die Wahl der Idealline wichtige Hundertstel verspricht. Zum Schluss folgt der Zielhang, noch eine Welle und ein Empfang jubelnder Skifans, die alle Starter die letzten Meter fast von selbst ins Ziel tragen.

Jetzt, wo es auch im Tal wieder weiß geworden ist, gibt sich das Team rund um die beiden Rennchefs Fabs und Eric sehr zuversichtlich, dass der Schnee bis zum Renntermin liegen bleibt. Am Samstag, dem 4. März, sollen jedenfalls die Titel des „Gmoa-Oim-Kings“ und der „Queen“ beziehungsweise von „Prince“ und „Princess“ bei den Junioren vergeben werden.

An der Strecke wird es gegenüber dem Vorjahr kaum Änderungen geben. Wenige Richtungstore geben im Groben den Streckenverlauf vor. Aber keine Sorge, es bleibt genug Areal, um seine persönliche Ideallinie zu finden. Das Rennen bleibt fordernd - egal ob Racer oder gemütlicher Cruiser. Also anschnallen, die Gemeindealpe steht für sämtliche Trainingsläufe die restliche Saison über zur Verfügung. Es gibt also keine Ausreden!

Die Youngsters erwartet wie schon im Vorjahr ein kurzer Minicross, ehe es im finalen Zielhang flotte Sprünge und pfeilschnelle Wellen zu meistern gibt.

Neu ist, dass heuer erstmals 20 Prozent des Reinerlöses an das St. Anna Kinderspital gehen. Um hier eine beachtliche Summe zusammen zu bringen, wird auch schon fleißig nach Sponsoren gesucht.

Der Dank des Organisationsteams gilt all jenen, die schon jetzt Geld- oder Sachspenden zugesagt haben, darunter Fischer Entsorgung, Steiermärkische Sparkasse, Baukooperative, Rudy’shool, Architektur Edelbacher und Malerbetrieb T&T. Aber auch jeder Starter unterstützt mit seiner Teilnahme die Aktion - egal ob im Firmen- oder Vereinsteam, mit Freunden oder Kollegen an den Start gegangen wird.

Dank der hochwertigen Tombolapreise, die täglich eintreffen, hat jeder Racer die Chance, einen der Hauptgewinne zu ergattern. Gösser als jahrelanger Hauptsponsor, stellt auch heuer wieder einen Jahresvorrat an Bier, sowie VIP-Karten für das Night-Race in Schladming zur Verfügung.

Ganz im Zeichen des Naturschutzes sponsert Augment einen niegelnagelneuen E-Scooter im Wert von 600 Euro. Es gibt Nächtigungsgutscheine der R&R-Residenzen und vom DorfResort Mitterbach – Konrad-Haus zu gewinnen. Für die schnellsten Racer gibt’s vollgepackte Geschenkkörbe der Lebzelterei Pirker und bärenstarken Honig von Carnica Singer und Raiffeisenbank Mariazellerland.

Die gewohnten prall gefüllten Startersackerl füllen sich auch schon langsam mit Produkten von Styx Naturkosmetik, der Apotheke zur Gnadenmutter und vielen mehr. An dem heurigen Goodie im Gmoa-Oim-Race-Look wird noch getüftelt, aber eins ist sicher – es wird gefallen!

Infos auf www.gmoaoimrace.at, Anmeldung ab 15. Februar.