50 Jahre Alpenfahrt: So sah es bei Österreichs Rallye-WM-Lauf aus

Die Streckenlänge beträgt heuer beim Alpenfahrt-Revival rund 500 Kilometer, 17 Wertungsprüfungen warten auf die Piloten, Start und Ziel Ort ist die Kurstadt Baden bei Wien, also die gleiche Ausgangsposition und das gleiche Datum wie im Jahre 1973! Große Sieger damals waren Achim Warmbold (D) mit dem CVo-Piloten Jean Todt (F) auf BMW 2002 Tii , die vor den Franzosen Bernard Darniche/Alain Mahe (Alpine Renault 1800) sich in typischer Todt-Manier nach dem Rennen zum Sieg „tricksten“. Beste Österreicher auf Platz 7 waren 1973 Klaus Russling/Walter Weiss (Porsche Carrera RS). Der noch blutjunge Ramsauer Franz Wittmann kämpfte sich in einem VW-Käfer auf den 12. Platz unter 74 Teams an dem vom ÖAMTC in Verbindung mit der FIA und der Obersten nationalen Sportkommissionorganisierten WM-Laufs. Die Streckenlänge betrug damals 2.265 Kilometer, nur 25 Mannschaften sahen das Ziel in Baden.

Die Rallye war heiß umkämpft, wobei Achim Warmbold und Bernard Darniche sich einen erbitterten Zweikampf lieferten, dies nicht nur auf der Strecke, sondern danach auch in Form von Protesten und Berufungsverhandlungen. Vorerst wurde Warmbold als Sieger disqualifiziert, aber hier zeigte schon der spätere FIA-Präsident und Ferrari-Formel-1-Rennleiter Jean Todt sein Geschick als Beifahrer, die Sachlage wieder ins rechte Licht zu rücken. Letztlich gewann doch Warmbold vor Darniche. Und Per Eklund setzte sich in seinem Saab 96 V4 im Schwedenduell um den dritten Platz gegen Landsmann Björn Waldegard (BMW 2002 Tii) durch. Vorzeitig ausgeschieden sind unter anderem auch die bayriche Allzeitgröße Walter Röhrl,d amals noch in einem Opel Ascona.