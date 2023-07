Alpenfahrt: Wittmann startet beim Jubiläumsrennen

Vom 15. bis 17. September wird man mit Start- und Ziel in Baden bei Wien, des einzigen in Österreich je gefahrenen Rallye-Weltmeisterschaftslaufs gedenken. Veranstalter sind die „Freunde des Driftwinkels“, ein Haufen Rallyefans, von denen welche im Jahre 1973 entweder noch selbst aktiv dabei waren, oder aber in der Organisation mitgewirkt haben.

Gefahren wird dieses Revival über zwei Tage als Gleichmäßigkeits-Rallyemit Fahrzeugen, die damals im Rallyesport eingesetzt wurden. Dabei handelt es sich um Autos aus den Jahren 1910 bis 1973, sowie eine eigene Klasse von 1974 bis 1985.

Derzeit ist man auf der Suche nach weiteren Fahrern und Beifahrern, die in dieser Zeit im Rallyesport tätig waren und die auch bei der Alpenfahrt 1973 mitgefahren sind. Die Nachfrage ist groß, man kann jetzt schon einige Namen verraten, die bereits ihre Nennung abgegeben haben.

So wird etwa Franz Wittmann dabei sein, der als zwölffacher Rallye-Staatsmeister und Sieger des WM-Laufs 1987 in Neuseeland zu einer echten Galionsfigur des Rallyesports in Österreich und darüber hinaus wurde. Auch Herbert Grünsteidl, der nach seiner äußerst erfolgreichen Rallyekarriere noch im Jahre 1977 Rallyecross-Europameister wurde, hat bereits genannt. Nicht fehlen darf natürlich Rauno Aaltonen, der finnische „Rallyeprofessor“, der mit 85 Jahren noch immer aktiv ist. Er hat sich seinerzeit um die Technik im Rallyesport besonders verdient gemacht.