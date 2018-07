Bereits zum 11. Mal veranstaltet Stardesign heuer das 123-Runden-Rennen am ungarischen Pannoniaring und die Rainfelder Herzbuben waren wieder mit einem Team vertreten.

Insgesamt gingen 55 Mannschaften in vier Klassen bei idealem Wetter an den Start. Thomas Votava, Max Pinter und Andreas Herz starteten in der 1000er-Superbike-Klasse.

Pinter war im Rainfelder Herzbuben-Team der Startfahrer. „Ihm gelang ein Superstart und er machte gleich zwei Plätze gut“, erzählt Andi Herz, der sich dann nach 20 Runden selbst in den Sattel schwang und Platz um Platz in die Podestränge vorkämpfte. Auch Thomas Votava rief danach eine Topleistung ab und so konnte das Team sogar die Spitzenposition übernehmen.

„Bis zum letzten Wechsel konnten wir in der Superbike-Klasse die Führung halten“, schildert Herz begeistert. Doch durch eine Panne in der Wechselzone gaben sie den ersten Platz wieder ab. Die Rainfelder Herzbuben schafften letztlich 118 Runden und belegten in ihrer Klasse den zweiten Platz mit nur 30 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Alle drei Fahrer sind sich einig: „Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei!“

Stockerlplatz für den verstorbenen Freund

Auch Teamchef Sam Neuhofer war mit seinen „Buben“ zufrieden: „Jeder einzelne hat sein Bestes gegeben und damit dieses sensationelle Ergebnis möglich gemacht.“ Das silberne Podest widmen die Rainfelder ihren im Vorjahr auf der Strecke verstorbenen Freund Ernstl Neuhofer – „die Nummer 815 ist immer dabei“, erklärt Herz, der auch dem Bikerclub Gölsental für die Unterstützung dankt, sowie der Firma Stardesign „für die professionelle Organisation des Rennens und unseren Helferinnen Susi, Petra, Raphaela und Eva, ohne sie wäre der perfekte Ablauf nicht möglich.“