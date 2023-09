Motorsport Zöchling Zweiter beim Hollaus-Gedenkrennen

Erstmals heue ram Motorrad und dann gleich zweiter beim Rupert-Hollaus-Gedenkrennen - der Türnitzer Jürgen Zöchling (l.)! Foto: privat

D as 20. Hollaus Gedenkrennen wird zweifellos als ein denkwürdiger Tag für den Rennfahrer Jürgen Zöchling in die Geschichte eingehen. In der Superbike-Klasse sicherte sich der Türnitzer zweiten Platz am Red-Bull-Ring in Spielberg.

Dabei hatte das Rennwochenende für Zöchling alles andere als vielversprechend begonnen. Das Training und Qualifying am Samstag gestalteten sich als wahre Herausforderung. Der Türnitzer gestand, dass er in diesem Jahr noch nicht einmal auf seinem Motorrad gesessen hatte. Unter diesen Umständen war der zwölfte Startplatz das Maximum, das er erreichen konnte. „Ich wusste, dass es schwierig werden würde, aber ich habe nicht aufgegeben", erklärt Zöchling. Die Wende kam Sonntagmittags während des Silberlaufs. Hier präsentierte er eine eindrucksvolle Leistung und fuhr auf den achten Platz. Am Nachmittag folgte der mit Spannung erwartete Goldlauf. Von Startplatz zwölf aus legte Zöchling einen spektakulären Start hin und positionierte sich bereits als Fünfter nach der ersten Kurve. Von da an ging es nur noch nach vorne, und in der dritten Runde eroberte er den zweiten Platz. Mit unermüdlichem Einsatz und Entschlossenheit behielt er diese Position bis zur Ziellinie bei. Zöchling beendete das Rennen als überglücklicher Zweiter und sorgte für Begeisterung bei den Fans und Bewunderung in der Motorsportgemeinschaft. Bleibt zu hoffen, dass der talentierte Fahrer kommende Saison wieder mehr Rennstarts absolvieren wird.