Ein Wimpernschlag entscheidet für Mick

Das Eröffnungsrennen der Mountainbike Challenge in St. Veit hatte e auch heuer wieder in sich. Es mag sicherlich wesentlich anspruchsvollere Strecken geben und auch prestigeträchtigere, aber zum Saisonstart kommt dieses Rennen gerade recht!

Zum bereits 25. Mal lud die Gemeinde St. Veit am Sonntag ins Gölsental, um die Winterpause aus den Knochen zu schütteln: Moderate, nicht allzu lange Anstiege, meist griffiger Untergrund und nur einige wenige technisch anspruchsvolle Abfahrten in herrlicher frühlingshafter Umgebung ermöglichten wieder einen perfekten Start in die neue Saison.

Mit rund 180 Startern auf der Small-Strecke über 32 Kilometer und über hundert Athleten auf der Königsdistanz (doppelte Länge) war da Rennen auch heuer gut gebucht. Und vor allem auf der Classic-Strecke gab es bei den Spitzenfahrern einen Kampf um jede hundertstel Sekunde. Am Ende setzte sich der 30-jährige Christoph Mick vor seinem zeitgleichen Teamkollegen von RC-Bike Next, dem 25-jährigen Andreas Wolfmayr in 2:39:42 Stunden durch. Martin Rauscher vom ARBÖ RC Trumau kam in starken 2:41:48 auch noch auf Stockerl.

Neumüller siegt bei den Damen

Schnellste Dame war in einem ebenfalls recht engen Rennen die 27-jährige Karoline Neumüller vom RC DNA-Gartner Cycling Team in 3:25:11 vor Laura Rumpl (ARBÖ Rapso Knittelfeld) in 3:27:52.

Auf der kurzen Strecke siegte Lena Baumgartner (Jg. 2001, La Musette Radunion)in 1:39:48 vor Lokalmatadorin Janine Koiser vom Team Cafe Pub ZeitWeis in 1:48:53.

Bei den Herren landeten Jakob Mayrhofer (Team Eindruck Sarleinsbach) in 1:20:04 vor Elias Ritt (Radsport-Schwödiauer, 1:20:27) und Matthias Temmel (Trofaiach, 1:27:18) am Stockerl. Schnellster St. Veiter war hier Michael Birwipfel, ebenfalls vom Team Cafe Pub ZeitWeis in 2:55:45. Und auch über 32 Kilometer schnellste das Team Cafe die schnellste Dame mit Janine Koiser. Nur bei den Herren kam hier der schnellste Lokalmatador mit Thomas Kaufmann von der Sportunion St. Veit.